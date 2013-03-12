مجلس از سوءاستفاده از سهام عدالت و یارانه در راستای شعارهای بهاری جلوگیری کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد قسیم عثمانی نماینده بوكان و عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه در بررسی بندهای الحاقی به سه دوازدهم بودجه 92 طی سخنانی در دفاع از پیشنهاد خود گفت: نگرانی جدی وجود دارد كه دولت مطابق سه دوازدهم عمل نكند.

وی گفت: دولت حق افزایش قیمت حامل های انرژی را در سه ماهه اول سال 92 نخواهد داشت و به دنبال آن حق پرداخت اضافه یارانه نقدی را هم از دست می دهد.

عثمانی گفت: بنابراین در سه ماهه اول سال 92 پرداخت یارانه نقدی مطابق سال 91 خواهد بود.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره سهام عدالت نیز گفت: سهام عدالت باید اول تسویه شود سپس دولت اجازه دارد اگر سهام عدالت منجر به سود شد، نسبت به تقسیم سود آن اقدام كند، اتفاقی كه در این چند ساله افتاده این است كه سهام عدالتی كه به مردم داده شده هنوز تسویه نشده و تا سال 94-95 هم تسویه نمی شود بنابراین دولت حق ندارد قبل از انتخابات نسبت به توزیع سهام عدالت اقدام كند.

وی گفت: ما نگرانیم با نیت انتخاباتی سود سهام عدالت توزیع شود.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس از نمایندگان خواست با رای بالا به بند الحاقی مد نظر وی موجب آرامش روانی جامعه را فراهم كند و اجازه داده نشود تا از سود سهام عدالت و یارانه نقدی در راستای شعارهای بهاری استفاده شود.

به گزارش مهر ، بند الحاقی مد نظر عثمانی كه به تصویب مجلس رسید مقرر می دارد در سه ماهه اول سال 1392 پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر سه دوازدهم سال 1391 ممنوع است و تخطی از این حكم ،تصرف در اموال عمومی دولت محسوب می شود.

نمایندگان مجلس با 133 رای موافق، 27 رای مخالف و 20 رای ممتنع با این بند الحاقی موافقت كرد.

پیش از این نیز عثمانی پیشنهاد دیگری مبنی بر الحاق یك بند به سه دوازدهم بودجه ارایه كرد كه نمایندگان مجلس این پیشنهاد را نیز با 137 رای موافق، 41 رای مخالف و 22 رای ممتنع از 231 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

در این بند الحاقی آمده است: هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم ردیف ها و مبالغ متناظر با مجوزها و احكام قانون بودجه سال 1391 و اصلاحیه های بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال 1392 و یا دریافت علی الحساب، تنخواه و نیز استقراض- در هر شكل آن- در سه ماهه اول سال 1392 ممنوع است و تخطی از این حكم تصرف در اموال عمومی دولت محسوب می گردد.