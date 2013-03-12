تصاویر لورفته جدیدترین تلفن هوشمند گلکسی

به گزارش خبرگزاری مهر، این تصاویر اگر واقعی باشند، چندین شایعه گسترده درباره ویژگهای این تلفن همراه را از جمله صفحه نمایش 5 اینچی آن را تأیید می کند.

این دستگاه که به آن 'GT-I9502' می گویند ظاهرا برای اپراتور چینی یونیکام تنظیم شده و گفته شده است که از یک پردازشگر 1.8 گیگاهرتزی یونیورسال 5410 ، 2 گیگابایت رم و پردازشگر گرافیکی 544 مگابایت پاور وی آر SGX برخوردار است.

این تصاویر شب گذشته در یک تالار گفتگوی اینترنتی چینی ظاهر شد و به نظر می رسد که نسخه آتی دستگاه آینده سامسونگ را که برای بازار چین تنظیم شده، نشان می دهد

به نظر می رسد که برای حمل گلکسی جدید نیاز به جیبهای بزرگتری داشته باشیم چرا که این تلفن از صفحه نمایش پنج اینچی برخوردار است و عملا در زمره فبلتها قرار می گیرد

گفته می شود که نام یونیورسال 5410 اسم رمز اگزینوس اوکتا 5410، پردازنده هشت هسته ای است که به کرات گفته شده بود قلب گلکسی جدید را تشکیل می دهد.

جدا از اندازه صفحه، این تصویر یک تلفن همراه را نشان می دهد که بسیار شبیه نسل قبلی گلکسی است و با یک دکمه " خانه" مستطیلی شکل کامل می شود.

از دیگر ویژگیهای قابل انتظار این دستگاه سیستم ردیابی حرکات چشم است که به کاربر این امکان را می دهد که تنها با نگاه کردن به صفحه نمایش، صفحات اینترنتی را بالا و پایین کند.

گفته می شود که این دستگاه جدید یک صفحه نمایش 1920 در 1080 ، دوربین 13 مگاپیکسلی داشته و تلاش می کند که اپل را در جنگ تلفنهای هوشمند کنار بزند

پیشتر یک کارمند سونی در گفتگو با نیویورک تایمز گفته بود که این تلفن از سیستم ردیابی حرکات چشم استفاده می کند و می تواند تشخیص دهد که کاربر می خواهد به کدام قسمت صفحه برود.

در ماه ژانویه سامسونگ یک نام تجاری در اروپا با نام " اسکرول چشم" ثبت کرد که گفته می شود این امر به ویژگی جدید S4 برمی گردد.

همچنین این نام تجاری در ماه فوریه در آمریکا ارائه شده و این سرویس را به عنوان یک نرم افزار اجرایی رایانه ای توصیف کرده که می تواند حرکات چشم را دنبال کند و صفحات روی نمایشگر دستگاه های موبایل از جمله تلفنهای موبایل، تلفنهای هوشمند و تبلتها را حرکت دهد.

قرار است روز 14 مارس تلفن جدید گلکسی S IV در نیویورک رونمایی شود

پردازنده گلکسی S4 چون نسخه قبلی S3 از ویژگی "توقف هوشمند" برخوردار است، به طوری که تشخیص می دهد چه زمانی کاربر به صفحه نگاه می کند.

این تصاویر در شرایطی لورفته است که قرار است این دستگاه روز پنجشنبه 14 مارس ( 24 اسفند ماه) در نیویورک رونمایی شود.

این دستگاه دارای یک صفحه نمایش 1920 در 1080 و دوربین 13 مگاپیکسلی است و آماده جهش پرسرعت در میدان جنگ تلفنهای هوشمند با اپل است.