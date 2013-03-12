دو هزار نقطه یادمان شهداء در کردستان شناسایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا شرفبیانی در نشست ساماندهی یادمان شهدای شهرستان قروه گفت: تاکنون دو هزار نقطه یادمان در استان شناسایی شده و 10 یادمان شهدای گمنام نیز در استان ساخته شده است.

وی گفت: در حال حاضر پنج یادمان در حال ساخت است که همزمان در سالگرد سفر مقام معظم رهبری در اردیبهشت معطر افتتاح می شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌ های دفاع مقدس کردستان با اشاره به اعتبارات تخصیصی برای ساماندهی یادمان ها، یادآور شد: از 75 میلیارد ریال اعتبارات تخصیصی تاکنون 40 میلیارد ریال آن جذب شده است و دو کانون فرهنگی در استان در حال ساخت است که در جوار یادمان های شهداء احداث می شود.

شرفبیانی به استفاده توانمندی خانواده ایثارگران، شهداء، رزمندگان و نیروهای ارزشی در راستای اجرای برنامه های معنوی اشاره کرد و افزود: بازدید کاروان راهیان نور و مسافران و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در مراکز یادمان ها اجرایی می شود.

فرماندار قروه نیز در ادامه این نشست شتاب در ساماندهی گلزار شهداء را ضروری دانست و بیان کرد: ساماندهی این یادمان ها خواسته مردم است تا از معنویات شهداء در کنار یادمان ها بیشترین بهره را ببرند.

محمد رسول شیخی زاده اظهار داشت: برای ساماندهی این یادمان در سال جاری سه میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات تملک ‌دارایی‌ های سرمایه‌ ای و سه میلیارد ریال هم از سوی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اختصاص یافته است.

وی گفت: از شش میلیارد ریال اعتبار تخصیصی برای احداث و ساماندهی این یادمان تاکنون دو میلیارد و 300 میلیون ریال آن هزینه شده است و یک میلیارد ریال نیز از سوی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) به این امر اختصاص یافته است.

فرماندار قروه گفت: در میدان شهدا و محوطه فرمانداری در راستای ارج نهادن به فرهنگ ایثار و شهادت، تندیس شهید در این شهرستان نصب می شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه هم در این نشست بر شتاب در ساماندهی یادمان شهداء اشاره کرد و افزود: تاخیر در ساماندهی یادمان شهداء اثرات روانی بر مردم دارد.

سرهنگ جعفر کاوه گفت: وضعیت ساماندهی گلزار شهداء که حدود یک سال از احداث آن می گذرد پیشرفت فیزیکی کمی به همراه داشته است.