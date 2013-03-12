خطرات "چهارشنبه سوری" با "طرح دوستی با فرزندان" کاهش می یابد

سروان علیرضا تاجیک سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید با هوشیاری کامل از تبدیل شدن این جشن آیینی چهارشنبه پایان سال به جنگ آیینی پیشگیری کرد که این امر مستلزم هوشیاری خانواده ها و پلیس است که باید در کنار هم این جشن را تحت عنوان جشن آیینی شاد و به دور از هرگونه اتفاقات جانی حفظ کرد.

وی بیان داشت: در پیشگیری از اتفاقات چهارشنبه پایان سال، خانواده ها نقش بسیار مهمی دارند که با کنترل فرزندان خود و ارائه آموزشهای لازم به آنان می توانند از بروز حوادثی جبران ناپذیر از قبیل حریق منازل مسکونی و یا مکانهای تجاری، بروز حوادث چشمی خطرناک و آسیبهای حاصل از مواد محترقه و یا حتی بروز سوختگیهای سطحی و غیرسطحی حاصل از ایجاد حریقهای غیرقابل کنترل پیشگیری کرده و سال نو را با شادی آغاز کنند.

برخورد جدی با متخلفان و سودجویان

مدیر آموزش همگانی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شرق استان تهران ادامه داد: در پی پیشگیری از این حوادث پلیس انتظامی با افراد سودجویی که به طور غیر قانونی اقدام به ورود و فروش مواد محترقه می کنند به طور جدی برخورد خواهد کرد تا دیگر شاهد چنین حوادث دلخراش و ناخوشایندی در جشن آیینی چهارشنبه سوری نباشیم.

وی تصریح کرد: اگر مردم و خانواده ها می خواهند از خطرات احتمالی آتش بازی با سلامتی گذر کنند با طرح دوستی با فرزندان خود و به همراه آنان و در محله خود با نظارت و کنترل فرزندان اقدام به برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال کنند و پلیس را همراه خود بدانند.

سروان تاجیک سعیدی اضافه کرد: می توانیم با اقدامات پیشگیرانه از وقوع حوادث دلخراش جلوگیری کنیم و بهتر است خانواده ها در شادیهای فرزندانشان مشارکت کنند و در تهیه وسایل آتش بازی بی خطر و مفرح آنها را همراهی کنند.

با رفتارهای پرخطر زندگی را تلخ نکنید

وی عنوان کرد: قطع عضو، ضایعه ای جبران ناپذیر است؛ مردم باید با احتیاط و پرهیز از رفتارهای پرخطر، زندگی را برای خود و دیگران تلخ نکنند و از نگهداری مواد محترقه، تهیه و ساخت وسایل آتش بازی دستی توسط فرزندان اکیداً جلوگیری کرده و نظارت بر موضوع را جدی بگیرند.

مدیر آموزش همگانی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شرق استان تهران افزود: شهروندان حتی الامکان برای روشن کردن آتش از محلهای تعیین شده توسط شهرداری منطقه استفاده کنند و در هنگام برپایی آتش در داخل یا خارج از ساختمان از دسترسی به کپسول اطفای حریق و جعبه کمکهای اولیه اطمینان داشته باشند.

وی یادآور شد: شهروندان مراقب رفتارهای خطرناک و ناهنجار برخی افراد سودجو باشند و در صورت لزوم مراتب را به واحدهای گشتی نیروی انتظامی و یا پلیس 110 اطلاع دهند.

سروان تاجیک سعیدی ادامه داد: شهروندان از سوزاندن وسایل یا مواد غیرمتعارف مانند کپسول گاز، لاستیک و آمپول و استفاده از مواد آتش زا نظیر بنزین، الکل، کاربیت و مانند آن جداً خودداری کرده و از برپایی آتش در معابر باریک و در نزدیکی پستهای برق یا ایستگاههای تقلیل فشار گاز و پارکینگهای عمومی خودداری کنند.

شهروندان از برپایی آتشهای غیر قابل مهار خودداری کنند

وی گفت: شهروندان از برپایی آتشهای حجیم و غیر قابل مهار خودداری کرده و حتی المقدور با ریختن مقداری خاک در زیر محل برپایی آتش، از آسیب رساندن به سطح آسفالت معابر جلوگیری کنند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: نگهداری مواد محترقه غیر استاندارد از قبیل اکلیل و سرنج، زرنیخ و کلرات و... غیر مجاز و برخلاف قانون بوده و می تواند خسارات جبران ناپذیری برای خود و دیگران به همراه داشته باشد و جوانان و نوجوانان با رعایت حقوق شهروندی از پرتاب نارنجک و مواد محترقه به ساختمانها که موجب آسیب رساندن و بد منظر کردن آنها و سیمای شهرمان می شود، خودداری کنند.

وی تصریح کرد: امید است با استفاده از این توصیه ها شهروندان بتوانند مراسم چهارشنبه سوری را بدون کوچکترین آسیب به پایان برسانند و خواشمندیم شهروندان همکاری لازم را با مأموران نیروی انتظامی برای برقراری نظم در جامعه داشته باشند.