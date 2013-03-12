روحانی: ظرفیت های موجود مدیریتی زنان کشور، بیش از سهم فعلی آنها است

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با جمعی از زنان فعال سیاسی و مذهبی، بر برنامه‌ریزی در استفاده از تمامی ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی جامعه در جهت تغییر نگرش‌های بازدارندگی مشارکت بیشتر اجتماعی زنان و استفاده موثر از آن ها در مناصب مدیریتی، تاکید کرد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این دیدار، با بیان این که بخش عمده‏ای از مشکلاتی که در حوزه زنان وجود دارد، به مشکلات عمومی کشور باز می‌گردد، به حضور فعال زنان در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و سیر تحولات اجتماعی ناشی از این حضور را مورد تحلیل قرار داد.

روحانی با یادآوری بخش‌هایی از تاریخ انقلاب، با ذکر این نکته که اصولا توجه به حقوق زنان در جهان نیز قدمت خیلی زیادی ندارد، در تحلیل وضع زنان کشور، توجه به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، سنت ها و نیز برداشت‌های مختلف از دین را ضروری دانست.

عضو مجلس خبرگان رهبری، در خصوص مشکلات زنان در جامعه گفت: اولین مشکل ما، مشکل نگرش است. یعنی بسیاری از مردها ممکن است در بیان و گفتار در زمینه فعالیت‌های اجتماعی برای بانوان، حقوق مساوی با آقایان قائل باشند، و حتی با استناد به آیات قرآن، ملاک قرب الهی را ایمان و عمل صالح و نه جنسیت افراد بدانند، اما در مقام عمل هنوز این واقعیت را باور نداشته باشند. لذا باید تلاش کرد تا این نگرش در جامعه تصحیح شود و دیدگاههای قرآنی به باور عمومی تبدیل شود.

وی با ذکر این نکته که باورهایی که قرن‌هاست در اذهان نهادینه شده را نمی توان در مدت کوتاهی تغییر داد، با اشاره به آمار مختلف از حضور زنان در دوره‌ای مختلف تاریخی در فعالیت‌های اجتماعی، از جمله حضور در مراکز علمی و دانشگاه‌ها، مشارکت اجتماعی زنان را در توسعه جامع و پایدار بسیار تاثیرگذار دانست و نادیده گرفتن چنین ظرفیتی را خسارت‌بار دانست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تایید این موضوع که توانایی‌های زنان ایرانی، در حال حاضر، بیش از سهم فعلی آنان از مدیریت در امور مختلف کشور است، بر اهمیت این حضور در ایجاد باور عمومی به توانایی‌های زنان تاکید کرد و گفت: آن چه که مهم است، باور این موضوع است که در این عرصه، مرد و زن فرقی ندارند.

وی در عین حال تاکید کرد که گرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی،‌ اقدامات بسیار مهمی در جهت مشارکت بیشتر زنان در عرصه های مختلف صورت گرفته، اما باید منزلت و جایگاه زنان را ابتدا در افکار و سپس در جامعه و در تمام صحنه‌ها تصحیح کنیم. وی در این رابطه، جلب توجه جدی علما به ویژه در شرایط کنونی و با عنایت به واقعیات جامعه را در به وجود آمدن نگرش‌ درست بسیار موثر خواند.

روحانی، در پایان، با تاکید بر این که دولت اسلامی باید امنیت جامعه را توسعه و تضمین کند، بر تلاش در حفظ امنیت زنان در عرصه های مختلف تصریح کرد و آن را در زمینه حضور فعال‌تر زنان بسیار مؤثر دانست.