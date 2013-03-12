موافقت دولت و دیوان محاسبات با تغییرات لایحه بودجه سه دوازدهم در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جریان بررسی و تصویب لایحه سه دوازدهم بودجه سال 92 کل کشور در جلسه امروز سه شنبه مجلس که به دولت اجازه دریافت و پرداختها در سه ماهه اول سال 92 را می دهد، پیشنهادات مختلفی برای جایگزینی سه دوازدهم مطرح شد که در نهایت پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه با 142 رای موافق، به تصویب نمایندگان رسید.

احمد توکلی نماینده مردم تهران به عنوان یکی از پیشنهاد دهندگان این کمیسیون اظهار داشت: تشریفات رسیدگی به چند دوازدهم کاملا متفاوت از تشریفات رسیدگی به متمم و اصلاحیه است چراکه مسبوق به یک تصویب قانونی است.

وی با بیان اینکه با فرض اینکه شرایط اضطراری است، همان قانونی که در بودجه سال 91 تصویب شده بود سه ماه دیگر تمدید می شود و آن را معتبر اعلام می کنیم، گفت: دولت می تواند براساس احکام موجود در قانون بودجه 91 و اصلاحیه های بعدی این قانون در سه ماهه اول سال 92 عمل کند.

توکلی همچنین اظهار داشت: محدودیتهای مربوط به هدفمندی یارانه ها برای سه ماه دیگر تغییری نمی کند و اگر غیر از این پیشنهاد بخواهیم عمل کنیم با ذات بودجه نویسی مغایر خواهد بود.

وی افزود: نگرانی دوستان در مورد هدفمندی هم در این پیشنهاد رفع می شود چراکه مصوبه اصلاحیه داریم و آن را معتبر می کنیم که دولت حق ندارد در سه ماهه اول هدفمندی را اجرا نماید.

نماینده مردم تهران همچنین افزود: با این پیشنهاد ما دولت را سریعا ملزم می کنیم که در حد ردیف ها جداول ارقام و مبالغ قانون بودجه 91 و اصلاحیه های بعدی آن عمل کند تا قانون بودجه کل کشور تصویب شده و به دولت ارائه شود.

در ادامه بررسی این پیشنهاد محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه با عنوان مخالف این پیشنهاد، گفت: ما درابتدای سال 92 موضوعات مهمی داریم که در این پیشنهاد مغفول مانده است.

وی اظهار داشت: با تورم سنگینی که در کشور داریم با این پیشنهاد هیچ اتفاقی در حقوق و مزایای کارمندان دولت نمی افتد و فشاری که روی مردم است باید حداقل با افزایش حقوق و دستمزد کاهش یابد.

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه در مورد اجرای هدفمندی یارانه ها ابهامات زیادی وجود دارد و ما به این خاطر مجبور شدیم در قانون سال 91 اصلاحیه بدهیم، گفت: در این اصلاحیه تصریح شده که فاز دوم هدفمندی در سال 91 قابل اجرا نیست اما دولت این طور برداشت کرد که این محدودیت تنها برای سال 91 بوده و می تواند در سه ماهه اول سال 92 منابع را متمرکز کرده و فاز دوم هدفمندی را اجرا کند.

وی در ادامه افزود: ما در سه ماهه ابتدای سال 92 انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر را نیز داریم و در این پیشنهاد هیچ حکمی برای هزینه های انتخابات برای مجلس و شورای نگهبان در نظر گرفت نشده است، چراکه در سال 91 ما انتخاباتی را نداشته ایم.

در ادامه جلسه علنی مجلس رضا عبداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان موافق این پیشنهاد تصریح کرد: در خصوص نگرانی های آقای فرهنگی در مورد حقوق کارمندان باید گفت عملکرد بودجه سال 91 ما تقریبا حدود 100هزار میلیارد تومان است در حالی که مصوب ما 144 هزار میلیارد تومان بوده است .

وی ادامه داد : آنچه که در این پیشنهاد آمده است بر اساس ارقام مصوب بودجه سال 91 یعنی بر مبنای 144 هزار میلیارد تومان است پس به این ترتیب نگرانی حقوق و دستمزد کارمندان منتفی می شود.

وی گفت: در مورد انتخابات آقایان می توانند از تنخواه استفاده کنند.

عبداللهی با بیان اینکه پیشنهاد فعلی کامل ترین پیشنهاد است، گفت: اگر بخوهیم از قانون آئین نامه داخلی عبور کنیم دست ما باز است اما ما خود را مقید دانستیم وبرای این پیشنهاد با دیوان محاسبات و دولت نیز گفتگوهایی داشتیم و آنها نیز همراهی کرده اند.