افزايش مهارت هاي زندگي در پيشگيري از اعتياد موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدي پیش از ظهر سه شنبه در کارگاه آموزش تخصصي روحانيان مستقر و بومی شهرستان شاهرود با عنوان "پيشگيري از مصرف سوء مواد مخدر" افزود: بايد مهارت ها زندگي مثل تصميم گيري، حل مسئله و ارتباطات اجتماعي در فرزندان جهت جلوگيري از گرايش آنها به سمت مواد مخدر آموزش داده شود.

وي تصريح کرد: بحران اعتياد به مواد مخدر، معضلي است که اکنون در جامعه ما گريبانگير بسياري افراد شده بخصوص در مورد نسل جوان که فعلاً نگراني عميقي براي خانواده ها به وجود آورده است.

محمدي با بيان اينکه علل مختلفي در ايجاد و تشديد گرايش به مواد مخدر وجود دارد اظهار داشت: وجود مشکلات خانوادگي و اختلافات بين زوجين، فقر و مسايل اقتصادي، دوستان ناباب و معاشرت هاي نادرست، بي سوادي، يادگيري از افراد خانواده، دسترسي آسان در برخي محيط ها، عدم کنترل صحيح خانواده بر رفت و آمدها و معاشران فرزندان و يا سخت گيري هاي بيجا از جمله اين دلايل است.

معاون فني و بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي شاهرود افزود: اگر نيم نگاهي به پيامدها و عوارض اعتياد به مواد مخدّر بيندازيم خواهيم ديد كه پيامدهاي اعتياد جامعه، فرد و خانواده را از نظر اقتصادي، اجتماعي، رواني و جسمي در برمي گيرد.

وي تصريح کرد: در گستره اقتصادي، بيكاري، ضعف مالي در ازاي خريد و لطمه به اقتصاد، جامعه و خانواده از مهم ترين عوارض اعتياد به مواد مخدر است.

محمدي در خاتمه با بيان اينکه متاسفانه عوارض رواني و شخصيتي ناشي از اعتياد به مواد مخدر فراوانند گفت: ضعيف بودن اراده، عدم مسئوليت پذيري، عصبي بودن، نداشتن اعتماد به نفس، نداشتن نيرو و توان کار، بي نظمي، سستي بنياد خانواده و در نهايت وجود معضلات اجتماعي از جمله عوارض رواني ناشي از اعتياد به مواد مخدر است.

کارگاه آموزش تخصصي "پيشگيري از مصرف سوء مواد مخدر" با حضور 150 نفر از روحانيان و طلاب شاهرود در محل سالن همایش های اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود برگزار شد.