همایش همیاران پلیس استان کردستان در آستانه سال نو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه در مدرسه ابتدایی پسرانه شاهد امید کرانی سنندج و با حضور جمعی از مسئولان راهنمایی و رانندگی و همچنین اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان برگزار شد همایش همیاران پلیس و مراسم آمادگی نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان برگزار شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کردستان در این همایش اظهار داشت: همزمان با سراسر کشور همایش همیاران پلیس تا 26 فروردین در راستای تامین آرامش جامعه و امنیت رانندگی خانواده ها برگزار می شود.

امید سهراب نژاد با بیان اینکه آموزش یکی از مهمترین مسائل مهم در جامعه است، افزود: آموزش و پرورش بزرگترین نهاد تربیتی در حوزه آموزش ارزش ها و قوانین است و باید فرهنگ سازی ها در کشور در سنین کم نهادینه شود.

وی با بیان اینکه 10 میلیون همیار پلیس در کشور وجود دارد، اعلام کرد: در استان کردستان 100 فرهنگ یار، هفت هزار همیار جوان و نوجوان و همچنین50 نفر فرهنگی فعال در کنترل نامحسوس دارای کارت شناسایی هستند و با پلیس راهور همکاری می کنند.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کردستان یادآور شد: دانش آموزان موثرترین و تاثیرگذارترین قشر در انتقال دانسته ها در راستای نهادینه کردن فرهنگ ها و ارزش ها هستند.

همایش همیاران پلیس و مراسم آماده باش همیاران پلیس در استان کردستان همزمان با سراسر کشور در تمام شهرستان های استان آغاز شد و تا 26 فروردین ماه ادامه دارد.