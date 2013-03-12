شهروندان از گزارش تخلف غرفه های نمایشگاه های بهاره کوتاهی نکنند

حمید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف برپایی نمایشگاه های بهاره در سطح شهر رفاه حال شهروندان و ارائه اجناس مورد نیاز با قیمت مناسب است و اگز تخلفی در کیفیت و یا قیمت اجناس موجود در نمایشگاه ها وجود دارد شهروندان باید این موضوع را گزارش دهند و به سادگی از آن عبور نکنند.

وی با بیان اینکه خود به صورت نامحسوس از این غرفه ها بازدید داشته ام و برخی تخلفات را گزارش کرده ام، گفت: مردم و خریداران از رسیدگی به گزارشات و شکایات خود در خصوص نمایشگاه ها آسوده خاطر باشند.

رئیس مجامع امور صنفی استان البرز افزود: غرفه داران موظف به نصب اتیکت های قیمت های کارشناسی شده بر روس اجناس هستند تا خریداران به سهولت از قیمت ها مطلع شوند.

شهروندان به حقوق یکدیگر احترام بگذارند

رئیس مجامع امور صنفی استان البرز اظهار داشت: متاسفانه در توزیع برخی اقلام مانند برنج شاهد هستیم برخی از شهروندان با وجود تهیه آن کالا مجدد در صف خرید حاضر می شوند که این امر موجب تجمع بی مورد خواهد شد.

کریمی با بیان اینکه باید به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم، افزود: این اقلام برای توزیع عادلانه بین مردم در مراکز بهاره تعبیه شده است و این رفتار شهروندان مخل این امر خواهد بود.

وی در پایان گفت: به دلیل بارش برف و تعطیلی یک روزه نمایشگاه های بهاره احتمال دارد زمان اتمام این نمایشگاه ها از 24 اسفند به 25 اسفند تغییر یابد.