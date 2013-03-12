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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۲۹

امانبانی خبر داد:

صدور الکترونیکی مجوز ترخیص کالا در گلستان/ راه اندازی سامانه یکتا

صدور الکترونیکی مجوز ترخیص کالا در گلستان/ راه اندازی سامانه یکتا

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول صادرات و واردات استاندارد گلستان گفت: صدور مجوز ترخیص کالا (گواهینامه ارزیابی انطباق وارداتی) از اسفند ماه سال جاری الکترونیکی شده است.

محمد امانبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در راستای تسریع و تسهیل در امر ترخیص کالای وارداتی از گمرک و نیز پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی، پس از این مجوز ترخیص کالا به صورت الکترونیکی صادر می شود.

وی با ذکر این مطلب که به این سامانه الکترونیکی، سامانه یکتا گفته می شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه سامانه به گونه ای طراحی شده که تا زمان ثبت نهایی توسط سازمان صادر کننده گواهی و ارائه کد رهگیری توسط سامانه، عملیات صدور مجوز تکمیل نمی شود.
 
وی بیان داشت: لازم است همه سازمان ها و دستگاه های صادر کننده مجوز ترخیص با ثبت نهایی مجوز، کد رهگیری یکتای مربوطه را دریافت نموده و بر روی مجوز صادره نیز عبارت "این مجوز بدون داشتن کد رهگیری فاقد اعتبار است" را درج کنند.
 
امانبایی خاطرنشان کرد: کد رهگیری باید در اختیار صاحب کالا یا ترخیص کننده قرار گیرد.
 
مسئول امور آزمایشگاه های استاندارد گلستان ضمن بیان این مطلب که: هیچ دستگاهی حق صدور مجوز ترخیص را به صورت کاغذی ندارد، تصریح کرد: بنا به مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابتدای اسفندماه سال جاری، گمرک ایران نیز حق دریافت مجوز کاغذی را برای ترخیص کالا ندارد و باید صرفا از طریق سامانه، مجوز ترخیص را مشاهده و آن را به صورت الکترونیکی صادر و ضمیمه اسناد کنند.
 
 
 
 
 
کد مطلب 2017030

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