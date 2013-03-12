به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفي جمالي پیش از ظهر سه شنبه در دوره آموزش تخصصي روحانيان مستقر شاهرود با موضوع "سبک زندگي در فرمايشات مقام معظم رهبري" ضمن بيان اينکه بشر امروز منتظر سبک زندگي جديد است افزود: بهترين تعريف از سبک زندگي همان تعريفي است که رهبر معظم انقلاب دارند.

وي اظهار داشت: ايشان در آخرين فرمايشات خودشان حوزه تمدن اسلامي و گفتمان تمدن اسلامي را در دو بخش اصلي تمدن و يک بخش ابزاري تمدن معنا کردند.

جمالي با بیان اینکه در فرمايشات مقام معظم رهبري تمدن معناي عام‌تري پيدا کرده است تصريح کرد: يک بخش ابزاري که آن علوم و محصولات تمدني هست و بخش دوم آن نیز بخش اصلي تمدن است، يعني به ظهور و بروز آن ابزارها، علوم، الگوها و ساختارها که ما آن را در زندگي مشاهده مي‌کنيم، سبک زندگي اطلاق مي‌شود.

عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم گفت: سبک زندگي اسلامي اگر در همه عرصه هاي زندگي مورد قبول واقع شود، آن وقت سبک زندگي ما بعد فردي، خانوادگي و همچنين اجتماعي پيدا مي کند.

وی تصريح کرد: هويت انقلاب اسلامي در سطح جهاني براي تمدن ليبرال دموکراسي، چالشي ايجاد کرد و گفتمان «بنا نيست اگر کسي شرقي فکر نکند غربي فکر کند» را مطرح کرد.

جمالی افزود: رسالت انقلاب اسلامي «تحقق تمدن اسلامي با همه لوازم از جمله سبک زندگي آن تمدن» است و چون شدني بود انقلاب اسلامي محقق شد.

عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم اضافه کرد: وقتي جنبش‌هاي غير مسلمان هم شعار خودشان را شعار انقلاب اسلامي قرار مي‌دهند، مشخص مي‌شود که انقلاب اسلامي کار خودش را در عالم انجام مي‌دهد و غرب را با يک چالش مواجه می کند.

وی اظهار داشت: امام (ره) اين کار را در ساحت ادبيات سياسي کرد پس در ساحت فرهنگ نيز اين کار شدني است، ولي معني اين ادعا اين نيست که مسير همان مسيري باشد که غرب مي‌رود.

جمالي در پايان ضمن تاکید بر اینکه بشر امروز منتظر يک سبک زندگي جديد و يک ساختار و الگوي جديدي است و اين شدني است خاطر نشان کرد: اما به شرط اينکه به خوبي، بصيرت نسبت به گفتمان امام (ره) و مقام معظم رهبري که همان گفتمان انقلاب اسلامي است ايجاد شود.

دوره آموزش تخصصي روحانيان مستقر شهرستان شاهرود با حضور يکصد نفر شرکت کننده در قالب کارگاه يک روزه آموزشي برگزار شد.