ارسال 800 اثر برای شرکت در نمایشگاه عکس طبیعت گلستان

مهدی تیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاه با حضور 56 نفر از اعضای انجمن عکاسی استان برگزار شده که در آن 90 قطعه عکس با موضوع طبیعت و با اولویت طبیعت استان گلستان به نمایش گذاشته شده است.

وی گفت: به دلیل اینکه برخی از اعضای انجمن در خارج از کشور زندگی می کنند یا دانشجویان مشغول تحصیل در استان هستند برخی از عکس ها مربوط به دیگر مناطق کشور و سایر کشورها است.

وی ادامه داد: به منظور برپایی این نمایشگاه 65 عکاس بیش از 800 قطعه عکس را ارسال کردند که از بین این تعداد با داوری یحیی کریم آبادی، داود عامری، صابر مناجاتی، صمد اکبری، سعید درویش نژاد و خودم 90 قطعه عکس برای نمایشگاه انتخاب شد.

تیرانی گفت: از نکات قابل توجه در این نمایشگاه این است که این نمایشگاه بدون کمک و حمایت هیچ دستگاه و ارگانی برگزار شده و تمامی هزینه های اجرایی آن توسط عکاسان شرکت کننده تامین شده است و همچنین قرار است تمامی درآمد فروش تابلوها به منظور حمایت از بیماران نیازمند به موسسه خیریه مهرورزان هلال گلستان اهدا شود.

دبیر اجرایی نمایشگاه طبیعت بیان کرد: این دومین نمایشگاه گروهی انجمن عکاسان استان در سال جاری است. این انجمن در خرداد ماه امسال اولین نمایشگاه گروهی را با حضور 95 عکاس و 105 قطعه عکس با عنوان دیدار برگزار کرد و به منظور انسجام بیشتر و نشان دادن عملکرد اعضا در 6 ماهه دوم سال برگزاری نمایشگاه طبیعت را در دستور کار خود قرار داد.

مهدی تیرانی تصریح کرد: نمایشگاه طبیعت در بهار سال 92 با رایزنی های انجام شده به خانه عکاسان تهران انتقال خواهد یافت و در آنجا با عنوان نمایشگاه عکس عکاسان استان گلستان با موضوع طبیعت به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی گفت: علاقمندان برای بازدید می توانند از 19 الی 24 اسفند ماه در ساعات 9 الی 12 صبح و 16 الی 20 عصر به تالار فخرالدین اسعد گرگانی مراجعه کنند.

عکاسان شرکت کننده در این نمایشگاه شامل ابوالقاسم قاسمی، یحیی کریم آبادی، داود عامری، احمد خطیری، ابوالفضل قاسمی، مهدی تیرانی، محمدرضا معصومی، سهیل قنبرزاده، محمد متین خطیری، شیدا بادلی، مرتضی ایزدی، علی فریور، افسانه باقری، حامد داودی، احمد آق، مرتضی قربانی، مهدی ابوالقاسمی، محمد ابراهیم چراغعلی، محمد آبرین، علی بهرام نژاد، سمیرا غفاریان قالیباف، سعیده امیری هستند.

عبدالله مقصودلو، سید محسن میرحیدری، علیرضا آزادکیا، بهار شقایق، امین حزینی، عبدالصمد اکبری، رضا محمدی، ملیکا تقوایی، مقداد مجیدی، صابر مناجاتی، اویس غفاری، رضا نونهال، سعید درویش نژاد، ثمانه دائمی، محمد ابراهیم سقایی، زهره پناه یزدان، سمانه سعادتیان، مهدی صفری نژاد، مهسا مدرسی، پدرام شیرنگی، محمود امامی، صالح قلیشلی، سحر علیزاده، حدیثه محمودجانلو، فاطمه بدیعی، مروارید پورحسن، فرشاد یزدیان، حسن میرزایی، مریم قرغی، گلاره کاشانیان، ام البنین فضیلت خواه، مریم جعفرزاده، معین مطلق و رضا متکی از دیگر عکاسانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه ارائه شده است.