حسن صفیاری، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: با جمع‌آوری ماشین‌آلات و دستگاه‌های قدیمی چاپ کتابخانه مجلس که در برخی انبارها در حوالی تهران از جمله در جاده شهریار نگهداری می‌شد، تمامی این دستگاه‌ها، تجمیع و به ساختمان قدیمی کتابخانه ملی در خیابان 30 تیر منتقل شد.

وی با بیان اینکه تصمیم برای تاسیس موزه تاریخ چاپ ایران به پراکندگی این دستگاه‌ها پایان داده است، افزود: مسئولان مربوطه هم اکنون در حال انجام کارهای مربوط به چیدمان این دستگاه‌ها در مکان جدید هستند و به احتمال زیاد این موزه در اوایل سال آینده برای بازدید عموم آماده خواهد شد.

این مقام مسئول در کتابخانه مجلس همچنین گفت: موزه تاریخ چاپ ایران توسط شورایی مرکب از روسای کتابخانه‌های ملی و مجلس و نیز برخی مسئولان این حوزه اداره و نمایندگانی از این دو نهاد هم برای ارائه خدمات به مراجعان، در این موزه مستقر خواهند شد.

چندی پیش تفاهم‌نامه‌ای میان اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و محمد رجبی دوانی رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به امضا رسید که به موجب آن دو طرف برای راه‌اندازی موزه تاریخ چاپ توافق کردند.

بر اساس بند 8 این تفام‌نامه 15 ماده‌ای، سازمان اسناد و کتابخانه ملی استانداردسازی موزه و حفاظت و حراست از مجموعه را بر عهده دارد. گزیده‌ای از اشیاء مجموعه تاریخ صنعت چاپ ایران که تا پیش از این در موزه کتابخانه مجلس نگهداری می‌شد و به زودی به ساختمان قدیمی کتابخانه ملی در خیابان 30 تیر منتقل می‌شوند، عبارتند از:



شامل ماشین چاپ دستی حروف و گراور مدل امیل کاله لایپزیک، اندازه چاپ 13*17 ، شرکت مختلط نوریانی، ماشین چاپ حروف و گراور دستی ساخت کارخانه فونکس، اندازه چاپ 35*45 ، بر جای مانده از چاپخانه وزارت فرهنگ در ساختمان مسعودیه (تهران)، ماشین چاپ حروف و گراور فلکه‌ای مدل آلبرت، ساخت کارخانه آلبرت و شرکت فرانکینتال آلمان- 1920 میلادی، بر جای مانده از چاپخانه وزارت فرهنگ در ساختمان مسعودیه (تهران)، طلاکوب دستی عمودی از روبرو جهت جلد نشریات و ماشین چاپ حروف و گراور، نیمه اتوماتیک آلبرت ساخت کارخانه فرانکینتال (آلمان)، 1926 میلادی، اندازه چاپ 100*70، برجای مانده از ماشین‌آلات چاپخانه روزنامه قیام (تهران).



ماتریس کیس منوفتو مجموعه قالب‌های حروف یک قلم برای ماشین حروفچینی، مولد (قالب تنه و پایه حروف) که در ماشین‌های حروف‌ریزی به کار می‌رفت، برش فلکه‌ای، دهانه 72 سانتیمتری با اهرم دیلمی، مفتول دوز پایی ساخت پلی‌گراف- لایپزیک، دوربین ذغالی جهت گراورسازی، ساخت کارخانه هولوکس- آلمان، دستگاه مقوابر ساخت کارخانه کروز آلمان و میز قید که جهت ترمیم و ساخت عطف کتاب و نشریات، مورد استفاده قرار می‌گرفت، از دیگر اشیاء مجموعه تاریخ صنعت چاپ ایران است.