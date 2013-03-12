تضعیف پول ملی بر بازار سرمایه اثرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر ، حسن قالیباف اصل امروز در نشستی خبری، ارزش بازار سرمایه كشور را در حال حاضر، 128 هزار میلیارد تومان با رشد 33 درصدی نسبت به پایان سال گذشته اعلام كرد و گفت: ارزش بازار سرمایه در پایان سال گذشته 170 هزار میلیارد تومان بود.

مدیرعامل شركت بورس و اوراق بهادار همچنین شاخص كل بازار سرمایه را 37 هزار و 100 واحد اعلام كرد و افزود: این رقم ابتدای سال جاری 50 هزار و 900 واحد بود رشد 43 درصدی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: این رشدها تماماً مربوط به قیمتها نبوده و بخشی به دلیل سود نقدی شركتها و تقسیم آن در مجامع بوده است به طوری كه شركتها در مجامع خود 15 درصد سود نقدی تقسیم كردند، در عین حال 28 درصد رشد مربوط به قیمتها در بازار سرمایه بوده است كه در مجموع این رشد به 28 درصد می رسد. PBE بازار سرمایه را 5.4 درصد كه در ابتدای سال 6 درصد بوده است.

قالیباف اصل گفت: امسال كل معاملات انجام شده در بورس بالغ بر 24 هزار میلیارد تومان بوده كه این رقم در سال گذشته 21 هزار میلیارد تومان بوده كه رشدی 14 درصدی داشته است.

به گفته وی، رقم كل معاملات خرد و بلوك امسال در بازار سرمایه بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان شده كه این رقم سال گذشته 16 هزار میلیارد تومان بوده است كه رشد 22 درصدی را نشان می دهد و عمده معاملات به صورت خرد بوده است.

مدیرعامل شركت بورس و اوراق بهادار ادامه داد: سال گذشته میزان معاملات بر خط بالغ بر 2 هزار و 700 میلیارد تومان بوده كه امسال به 5 هزار و 100 میلیارد تومان رسیده است، معاملات برخط 93 درصد رشد را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینكه سال گذشته بر روی اوراق مشاركت چندان متمركز نشدیم، گفت: امسال دو نوع اوراق مشاركت به مبلغ 710 میلیارد تومان كه نوعی ابزار بدهی هستند، فروش رفت.

قالیباف اصل، دفعات معاملات سال گذشته را 4 میلیارد و 400 هزار دفعه ذكر كرد و گفت: امسال تعداد دفعات معاملات به 5 میلیون دفعه رسیده كه 15 درصد رشد داشته است. سود قطعیت یافته شركتها سال گذشته 22 هزار میلیارد تومان بوده است كه براساس بودجه امسال شركت ها 30 هزار میلیارد تومان برآورد می شود دارای رشد 36 درصدی نسبت به سال گذشته باشد.

وی با بیان اینكه امسال سه شركت در بورس پذیرش و عرضه شده اند، گفت: پالایشگاه بندر عباس، بیمه ملت و شركت سرمایه گذاری خورازمی كه از فرابورس به شركت بورس منتقل شد، این سه شركت بودند.

قالیباف اصل به درج بولدینگ خلیج فارس كه یك شركت اصل 44 است، در بورس اشاره كرد و گفت: منتظریم كه طبق دستورالعمل اجرا این شركت اطلاعات را به سازمان بورس ارایه دهد و پس از آن شاهد عرضه سهام این بولدینگ باشیم.

وی همچنین با بیان اینكه شركت همراه اول در بورس پذیرش شده است، عنوان كرد: در حال حاضر 920 ایستگاه معاملاتی در بورس داریم كه مجوز 130 ایستگاه آن تا پایان بهمن ماه امسال صادر شده است.

مدیرعامل شركت بورس و اوراق بهادار، یكی از برنامه هایی كه در شركت بورس طی سال جاری اجرا شده است را طبقه بندی شركتها اعلام و تصریح كرد: براساس آن، وضعیت شركتها در سه مرحله مورد بررسی قرار گرفت و طی آن، لغو پذیرش 20 شركت قطعی شد و 6 شركت نیز در مراحل لغو پذیرش قرار دارند و این شركتها تا 10 روز فرصت اعتراض دارند، در غیر این صورت رای صادره خود به خود قطعی می شود.

وی با اشاره به اینكه طبقه بندی شركتها مكانیزه شده است و هر 6 ماه یكبار نیز انجام می شود، گفت: نرم افزار سه شركت برای اوراق آتی سهام آماده شده است، همچنین در حال آماده سازی نرم افزار اوراق اختیار فروش سهام هستیم.

قالیباف اصل درباره برنامه های سال آینده شركت بورس اظهارداشت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار است 10 شركت در بورس پذیرش شوند و این شركتها در حال حاضر خارج از بازار سرمایه هستند، همچنین 5 فقره اوراق مشاركت در بور س پذیرش خواهد شد.

وی با اشاره به كارهای مطالعاتی كه بر روی پروژه اوراق مشاركت با یك سری اختیارات بر روی اوراق انجام شده است، گفت: سال جاری 4 میز صنعت برگزار شد و سال آینده نیز 4 میز صنعت دیگر برگزار خواهد شد و نتایج آن به مسئولان ارایه می شود.

مدیرعامل شركت بورس و اوراق بهادار خاطرنشان كرد: ما به دنبال طراحی شاخص راهبری شركتی هستیم و شركتهایی كه كیفیت بالایی دارند در این شاخص قرار می گیرند.

وی، یكی دیگر از كارهایی كه در سال آینده به صورت جدی پیگیری شده و در سال جاری بخشی از كارهای مربوط به آن انجام شد را عارضه یابی ناشران برای كمك به صنایع عنوان كرد و گفت: امسال در اصلاح مقررات موفق عمل كردیم اما بازنگری دستورالعمل پذیرش و معاملات را نیز در سال آینده در دستور كار داریم.

وی با بیان این كه افزایش سرمایه شركت بورس عمدتاً از محل سود انباشته است و سهام جایزه به سهامدار داده می شود گفت: سرمایه شركت ا ز30 میلیارد تومان به 45 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت كه در دو مرحله طی سال 92 و 93 انجام خواهد گرفت.

قالیباف اصل اضافه كرد: EPS شركت بورس در سال جاری 476 ریال بود كه امید است تا پایان سال پوشش داده شود و این میزان برای سال آینده برای هر سهم 509 ریال است.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد تاثیر نوسانات بازار ارز و سكه در بازار سرمایه گفت: اندازه دو بازار ارز و سكه به حدی نیست كه بر بازار سرمایه كشور اثرگذار باشد، این در حالی است كه این بازارها از نظر ماهیت با یكدیگر متفاوت هستند.

مدیرعامل شركت بورس و اوراق بهادار تصریح كرد: دلیل نوسانات بازار سرمایه ارتباطی به نوسانات بازار ارز و سكه ندارد، شاید بتواند نوسانات این بازارها بر بازار سرمایه تاثیر بگذارد ولی به حد قابل توجهی نیست.

وی خاطرنشان كرد: نوسان ذات بازار و عكس العملی به اخبار بوده و طبیعی است در ضمن در فصل بودجه (بودجه دولت) قرار داریم كه پس از تصویب و نهایی شدن آن بازار بر اساس آن برنامه ریزی خواهد كرد.

وی همچنین به اخباری كه هم اكنون در بازار در مورد هدفمندی منتشر شده است، اشاره كرد و گفت: این اخبار و تفسیرهای آن بر روی بازار سرمایه اثر می گذارد اما در نهایت پس از نهایی شدن، بازار براساس آن برنامه ریزی می كند و نوسانات كاهش خواهد یافت، در ضمن تضعیف پول ملی بر روی بازار اثرگذار است.