آسيب هاي اجتماعي تاثيرات مخربی بر روي فرآيند رشد جامعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فهيمه کريميان صبح سه شنبه در جلسه هم انديشي بانوان فرهيخته و فعال عرصه فرهنگ ديني استان سمنان در محل اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان با بيان اينکه آسيب هاي اجتماعي تاثيرات مخربی روي فرآيند رشد جامعه دارد افزود: شناخت چنين عواملي مي‌تواند مسير حرکت جامعه را بسوي ترقي و تعامل هموار سازد.

وي تصريح کرد: معضلات در زمينه آسيب هاي اجتماعي، متنوع و گوناگون هستند اما در جامعه کنوني ما افزايش طلاق، اعتياد، کودکان کار و ارتباط هاي دختر و پسر از مهمترين عوامل آن هستند.

کارشناس امور فرهنگي بانوان اداره کل تبليغات اسلامي استان سمنان اظهار داشت: اگر به اين آسيب ها بموقع رسيدگي نشود باعث افزايش جرم و جنايت در جامعه مي شود که مخرب انضباط اجتماعي است.

کريميان اضافه کرد: براي حل آسيب هاي اجتماعي فرمول صحيح و منطقي همراه با نوآوري و ارائه ابتكار و خلاقيت لازم است.

وي در خاتمه، تشکيل اتاق فكر و ارائه راهكارهاي عملياتي را از وظايف مهم بانوان فرهيخته و فعال عرصه فرهنگي ديني در اين زمينه دانست.

در ادامه اين نشست، بانوان فرهيخته حاضر در این نشست به بيان نظرات و ديدگاه هاي خود در رابطه با کاهش آسيب هاي اجتماعي پرداختند.

توسعه تبليغات در رسانه ها با موضوع پوشش هاي اسلامي-ايراني، تشکيل کارگروه هاي تخصصي جهت آسيب شناسي چالش هاي اعتقادي و اجتماعي، بهره گيري از افراد موثر و الگوي هاي صحيح جهت ترويج فرهنگ حجاب و عفاف در سطح جامعه و لزوما بيشتر در خانواده ها، مربيان مدارس و تشکل هاي فرهنگي بر مسائل اعتقادي به خصوص موضوع حجاب و عفاف از راهکارها و ديدگاه هاي ارائه شده در اين نشست بود.