جمعیت ایران یک درصد جمعیت جهان/ ایران از نظر جمعیت هجدهمین کشور دنیا است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناظمی اردکانی روز سه شنبه در مراسم افتتاح همایش ملی جمعیت ، تعالی و راهبردها در وزارت کشور افزود: نرخ ولادت در ایران را 18.5 در هزار ذکر کرد و گفت: این نرخ در جهان 19.5 در هزار است همچنین نرخ ولادت در بین 14 کشور همسایه 8 و 26 کشور منطقه 21 است.

ناظمی اردکانی گفت: در حال حاضر ایران بیش از 76 میلیون جمعیت دارد که این آمار یک درصد جمعیت جهان است و از لحاظ کمیت هیجدهمین کشور دنیا و دهمین کشور در آسیاست و همچنین سومین کشور در منطقه است.

وی با اشاره به اینکه ثبت وفات در کشور 5.5 در هزار است، گفت: این نرخ در جهان 8.2 در هزار است و همچنین نرخ ازدواج در ایران بعد از تاجیکستان بیشترین آمار را به خود اختصاص داده و در مورد طلاق نیز از اکثر کشورهای توسعه یافته نرخ طلاقمان کمتر است.

ناظمی اردکانی در خصوص چالش تغییرات ساختار جمعیتی کشور گفت: مهمترین چالش روند کاهش باروری در کشور است که باید در جهت افزایش میزان و رسیدن به سطح جانشینی اقدامات درستی در کشور انجام شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر 23.5 درصد جمعیت کشور زیر 15 سال سن دارند و 31.5 درصد نیز 15 تا 29 سال هستند همچنین جمعیت 30 تا 64 ساله نیز 39.5 درصد و بالای 65 سال نیز 5.5 درصد از جمعیت کشور را شامل می شوند.

ناظمی اردکانی با اشاره به اینکه جمعیت سالمندان کشور تا سال 1405 به 7.4 درصد و تا سال 1425 به 18 درصد می رسد، گفت: بر اساس این آمارها یعنی از 5 نفر یک نفر از جمعیت کشور سالمند خواهد بود و بر همین اساس مشکلاتی برای جمعیت کار در کشور ایجاد می شود.

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: چنانچه بخواهیم افزایش کمی و کیفی را در خصوص جمعیت دارا باشیم، لازم است چشم انداز روشنی برای آینده ترسیم کرده و برای کودکان آموزش، بهداشت و سلامت درستی در نظر بگیریم تا خانواده ها نیز ترغیب به بچه دار شدن و فرزند آوری شوند.

وی به سبک زندگی نیز اشاره کرد و گفت: در خصوص سبک زندگی نیز تغییراتی در اقشار مختلف ایجاد شده که اثرات آن بر تحولات جمعیتی کشور قابل تامل است که باید برای افزایش جمعیت، تحولات فرهنگی و تغییر نگرش در کتابهای دبیرستان و دانشگاه مد نظر قرار گیرد به طوری که نگرش ها به دو تا سه فرزند متمرکز شود.

به گفته ناظمی اردکانی، بازنگری در سیاست های جمعیتی، تدوین راهبردهای ملی، ارائه لایحه اصلاح قانون جمعیت و تنظیم خانواده، تدوین قانون جامع در مجلس و ... از جمله اقداماتی است که برای افزایش جمعیت در کشور مد نظر قرار گرفته است که امیدواریم با همفکری دستگاهها و تعامل آنها با یکدیگر این امر محقق شود.

رئیس سازمان ثبت احوال به تشکیل نهادی تخصصی در خصوص بررسی تحولات و ساختار سنی جمعیتی اشاره کرد و گفت: تشکیل این نهاد ضروری است و می تواند تحولات آن را همواره پایش و رصد کند.

وی تاکید کرد: اتصال صد دستگاه به سامانه ثبت احوال، هوشمندسازی کارت ملی، آرشیو الکترونیکی 120 میلیون سند هویتی، بهره گیری از بخش خصوصی، صدور شناسنامه های جدید، ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور، همکاری با ثبت احوال کشورهای عضو اکو و اسلامی و ... از جمله اقداماتی است که سازمان ثبت احوال نسبت به آن انجام داده است.