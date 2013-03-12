مدیران قم در انجام وظایف و تکالیف خود جدیت بیشتری داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، کرمرضا پیریایی در مراسم بهره‌برداری از ساختمان جدید مدیریت بحران استان قم طی سخنانی با اشاره به اهداف احداث مرکز مدیریت بحران استان، اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص استان قم و حادثه خیز بودن آن، ايجاد مرکزی ایمن و مقاوم در برابر حوادث و بلاياي طبيعي براي سازماندهی و هدایت متمرکز و موثر امور بحران از جمله نیازهای ضروري استان بشمار می‌رفت که خوشبختانه امروز محقق شده است.

وی با بیان این که ساختمان مدیریت بحران استان بر اساس استانداردهاي بين‌المللي ساخته شده و به کلیه امکانات حوادث غیر مترقبه مجهز است، افزود: با بهره برداری از این ساختمان به عنوان مرکز و محور فرماندهی مجموعه های بحران استان، فرايند مدیریت و كنترل بحران‌ها با سرعت، دقت و انسجام بهتری پیگیری شده و در نتيجه خسارات ناشي از حوادث و بلایا به حداقل خواهد رسید.

استاندار قم حفظ و ارتقاء آمادگی دستگاه‌ها برای شرایط بحرانی و اضطراری را از اهداف دیگر این مرکز عنوان کرد و گفت: از این پس، تمامی مباحث و تدابیر راهبردی مربوط به آمادگی در شرایط بحرانی و حوادث احتمالی استان از جمله برگزاری کارگاه های آموزشی و مانورها از طریق این مرکز برنامه ریزی و اجرایی خواهد شد.

پیریایی در ادامه سخنان خود از آغاز بازدید های دوره ایی ازادارات ونهادهای دولتی استان قم با هدف تکریم وارایه خدمات مناسب به ارباب رجوع خبر داد و گفت: مسئله عمده ما در این بازدید‌ها ارائه خدمات مناسب به ارباب رجوع، تکریم ارباب رجوع، مسائل مرتبط با ارباب رجوع و... است.

وی خواستار جدیت بیشتر مدیران در انجام وظایف و تکالیف خود وتوجه به رضایت ارباب رجوع شده و تصریح کرد: قم معدل جمهوری اسلامی ایران است و نمره آن نیز باید در هر زمینه ای20 و عالی باشد.

استاندار قم در پایان از بخش های اداری و امکانات و تجهیزات مرکز جدید مدیریت بحران استان بازدید بعمل آورد.

این پروژه با اعتباری بالغ بر 6 میلیارد و دویست میلیون تومان از محل اعتبارات سفر دوم هیئت دولت به استان قم و در زمینی به مساحت 8 هکتار ساخته شده است.

