به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، مرحله دوم و پايانی از چهارمین دوره لیگ شیرجه عصر دوشنبه با حضور تیم‌های شهرداری تبریز، خوشا شیراز، سیلوداران اراك، هیات شنای همدان و نفت تهران در استخر 9 دی تهران برگزار شد که در مجموع دو مرحله و در مواد مختلف این نتایج به دست آمد:



یک متر تخته فنر:

1-مجتبی ولی پور از شهرداری تبریز با 36 امتیاز

2-علی شکول از شهرداری تبریز با 32 امتیاز

3-حامد بزمي از نفت تهران با 28 امتیاز



3 متر تخته فنر

1-مجتبی ولی پور از شهرداری تبریزبا 36 امتیاز

2-علی شکول از شهرداری تبریز با 32 امتیاز

3-حامد بزمی از نفت تهران با 28 امتیاز



سکو:

1- مجتبی ولی پور از شهرداری تبریز با 34 امتیاز

2- سجاد آبخیز از نفت تهران با 23 امتیاز

3-امير حسين مدبری از سيلوداران اراك با 18 امتياز



بدین ترتیب در پایان چهارمین دوره مسابقات لیگ شیرجه باشگاه‎های کشور و در مجموع نتايج تيمی تيم شهرداری تبریز با 200 امتیاز مقتدرانه و برای چهارمین سال پیاپی به عنوان قهرمانی دست يافت.



تيم نفت تهران با154 امتیاز نايب قهرمان شد و سیلو داران اراك با 91 امتیاز در مكان سوم جدول رده بندی ايستاد. تيم‌های خوشا شيراز و همدان نيز به ترتيب با 89 و 14 امتياز در جايگاه چهارم و پنجم جدول قرار گرفتند.





ولي پور و شكول برترين شيرجه روهای ليگ شدند

مجتبي ولی پور و علی شكول شيرجه روهای تيم شهرداری تبريز به عنوان برترين شيرجه روهای ليگ انتخاب شدند.



در پایان چهارمین دوره مسابقات لیگ شیرجه باشگاه‌های کشور از سوی مسئولان برگزاری اين رقابتها مجتبی ولی پور از تيم شهرداری تبريز با كسب 1798/20 امتياز پرامتياز ترين شيرجه رو و قهرمان قهرمانان اين رقابتها و همچنين علی شكول ديگر هم تيمی وی با کسب 1276/55 امتياز به عنوان دومين شيرجه‌روی پرامتياز انتخاب شدند.