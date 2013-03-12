راهیان نور بزرگترین عملیات فرهنگی کشور/460 هزار زائر تاکنون وارد یادمان والفجر شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عادل عساکره سه شنبه درنشست خبری با اشاره به اینکه سپاه کار اعزام و میزبانی از کاروانهای راهیان نور را عهده دار است، افزود: حضور مردم در قالب کاروانهای راهیان نور اعم از دانش آموزی، دانشجویی و ... در زیارتگاه های شهدا و انجام روایتگریهای جنگ، دفاع، شهادت، شهامت، ایثارگری، روحیات رزمندگان و شناساندن آرمانهای والای شهدای هشت سال دفاع مقدس سبب ایجاد تحول اساسی به لحاظ معنوی، تعهد پذیری و در پیروی از راه شهدا در میان اعضای کاروانهای راهیان نور می شود.

وی از استکبار ستیزی و دفاع از ارزشهای انقلاب و نظام به عنوان اهداف اصلی اعزام کاروانهای راهیان نور به زیارتگاههای شهدا عنوان کرد و اظهار داشت: حضور فیزیکی در این مناطق روحیه ای مضاعف همراه با شناختی بهتر و بیشتر به اعضا می دهد.

عساکره تصریح کرد: برخورداری شهرستان آبادان از زیارتگاه شهدا نعمتی بس عظیم برای این شهر است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان با بیان اینکه سال گذشته یک میلیون و 230 هزار زائر در قالب کاروانهای راهیان نور به آبادان آمدند تصریح کرد: پیش بینی می شود که امسال نیز میزبان حدود یک میلیون 700 هزار زائر باشیم.

سرهنگ عساکره یادآورشد: در زمان حاضر روزانه پنج تا هفت هزار زایر از زیارتگاه های شهرستان آبادان همچون یادمان والفجر 8 در اروندکنار بازدید می کنند.

وی با اشاره به آغاز حرکت راهیان نور از مهر ماه امسال و در قالب کاروانهای دانش آموزی ادامه داد: حدود 90 درصد کاروانهای اعزامی که از مهر ماه به این مناطق می آیند دانش آموزان هستند و از بهمن ماه به بعد سایر کاروانها اعم از دانشجویی، ادارات، خانواده ها و... به این مناطق ورود می کنند که حجم ورودی کاروانها از 15 اسفند ماه هر سال تا 16 فروردین ماه سال بعد بیشتر می شود.

عساکره گفت: در زمان یاد شده 70 درصد زائران از گروه های خود جوش مردمی هستند که به صورت خانوادگی به زیارتگاه شهدا می آیند.

وی افزود: 90 درصد فعالیت سپاه انجام کارهای فرهنگی و مابقی آن امنیتی و نظامی است.

عساکره با بیان اینکه کاری موثرتر از اعزام کاروانهای راهیان نور در قالب انجام فعالیتهای فرهنگی در جهت استکبار ستیزی وجود ندارد اظهار کرد: امید می رود تا مسئولان و دست اندرکاران امور فرهنگی با ورود به این بخش تلاش بیشتری در بحث توسعه فعالیتهای فرهنگی کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان تصریح کرد: دشمنان نظام همواره در تلاشند تا در این امر اختلال ایجاد کنند و از این رو از انجام هیچ کاری دریغ نمی کنند.

سرهنگ عساکره در بخشی از سخنان خود از ایجاد و توسعه پارکینگ یادمان والفجر 8، ساخت و تعریض جاده های مسیر یادمان، استقرار روحانی در محل برای پاسخگویی به شبهات، ایجاد و توسعه سرویسهای بهداشتی با 44 چشمه، برقراری آب لوله کشی در محل، تامین آب شرب مصرفی ، نصب آب سرد کن، ایجاد نمایشگاه های مختلف با مضامین روز و فرهنگی، راه اندازی بازارچه خود اشتغالی و صنایع دستی، خرید یخ ، جمع آوری زباله و استفاده روزانه از 25 کیلو کیسه زباله به عنوان بخشی ازخدمات ارائه شده در یادمان والفجر 8 نام برد.

وی یادآور شد: موضوع ارائه خدمات در زیارتگاه گلزار 177 شهید گمنام با همکاری مطلوب شهرداری و شهید تندگویان با همیاری حوزه مقاومت بسیج نفت همراه با ارایه امکانات و خدمات مطلوب و مناسب انجام می شود.

عساکره ادامه داد: در ابتدای مهر ماه امسال تاکنون 460 هزار زایر به زیارت یادمان والفجر 8 آمدند.

وی با اشاره به اینکه در ایام نوروز حجم ورودی زائران بسیار زیاد می شود گفت: در فروردین ماه به طور روزانه چیزی حدود 40 تا 50 هزار زایر به این منطقه می آیند.