لازمه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن انسجام نهادهای تربیتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق بخشی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سرخه ضمن بیان اینکه لازمه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان انسجام نهادهای تربیتی است افزود: نهادهای تربیتی باید با تلاش و کوشش به احیای معارف الهی بپردازند.

وی نقش خانواده در کنار نهادهای تربیتی را مهم دانست و گفت: مهمترين و اولين کانون يادگيري و تکويني شخصيت انسان در آشنايي او با مسائل دين و مذهب خانواده است.

بخشی اظهار داشت: خانواده آشناي به دين مي تواند فرزند نماز خوان و مسجدي تحويل جامعه دهد.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی سرخه تصریح کرد: علل کم توجهي برخي از جوانان به نماز رفتار نامناسب متوليان مسجد، ضعف اعتقادي، سستي، تنبلي و عدم آگاهي آنها است.

وی در خاتمه اضافه کرد: با تبليغ مستمر و برگزاري نشست هاي بصيرتي در قالب گفتمان ها ي ديني مي توان روح بصيرت و توجه را در جوانان زنده و آنان را متوجه تکليف حقيقي و الهي کرد.

این جلسه با هدف بررسي راههاي استقبال جوانان از برنامه هاي نماز جماعت و جمعه برگزار شد.