سامانه ثبت تغییر نشانی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محزون مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور روز سه شنبه در حاشیه رونمایی از این سامانه افزود: تمام دستگاه ها، دفاتر ازدواج و طلاق و بنگاه های معاملاتی از این به بعد موظف هستند شماره کدپستی را در اسناد درج کنند.



وی با بیان اینکه تاکنون یکصد دستگاه به پایگاه اطلاعاتی و جمعیتی ثبت احوال متصل شده اند، اظهار داشت: این پایگاه تنها مرجع اصلی اطلاعات هویتی افراد است.



به گفته وی، دارندگان کارت ملی موظفند درصورت تغییر محل سکونت، آدرس خود را سریعا به سازمان ثبت احوال اعلام کنند.



تغییر نشانی کارت ملی با مراجعه به سایت اینترنتی ثبت احوال به نشانی http://www.sabteahval.ir در قسمت ˈخدمات کارت شناسایی ملیˈ امکان پذیر است.