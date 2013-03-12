کشف سومین منظومه ستاره ای به زمین پس از یک قرن

به گزارش خبرگزاری مهر، این منظومه که یک جفت ستاره هستند در واقع نزدیک ترین منظومه ستاره ای کشف شده از سال 1916 تاکنون به شمار می آیند.

این کشف توسط "کوین لومن" استادیار ستاره شناسی و اختر فیزیک دانشگاه پنسیلوانیا و محقق مرکز سیارات خارج از منظومه شمسی و دنیاهای قابل زیست صورت گرفته است.

هر دوی این ستاره ها در این منظومه دوتایی جدید، "کوتوله های قهوه ای" هستند. کوتوله های قهوه ای ستاره های هستند که جرمشان آن قدر کم است که نمی توانند به اندازه کافی داغ شوند تا جوش هیدروژنی را شکل دهند در نتیجه بسیار سرد و کم نور اند.

فاصله این جفت کوتوله قهوه ای تا زمین 6.5 سال نوری است یعنی آن قدر نزدیک است که سیگنال انتقال دهنده های تلویزیونی زمین در سال 2006 اکنون به آنجا رسیده است.

محققان می گویند از آنجا که این منظومه بسیار به زمین نزدیک است در آینده می تواند یک از هدف ها برای کاوشهای سرنشین دار خارج از منظومه شمسی باشد.

این منظومه ستاره ای WISE J104915.57-531906 نام دارد و اندکی از دومین منظومه ستاره ای نزدیک به زمین موسوم به "برنارد"، دورتر است. منظومه برنارد شش سال نوری از خورشید فاصله دارد و در سال 1916 کشف شده است.

نزدیک ترین منظومه ستاره ای به خورشید شامل صورت فلکی قنطورس آلفا - کشف شده در سال 1839 ، در فاصله 4.4 سال نوری - و همچنین "قنطورس پروکسیما" –کشف شده در سال 1917 در فاصله 4.2 سال نوری- است.

نتایج این تحقیقات درنشریه Astrophysical Journal Letters منتشر شده است.