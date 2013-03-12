تشکیل کمیته های چهارگانه برای استقبال از میهمان نوروزی و راهیان نور در اروندکنار

عباس ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر این کمیته ها را شامل امنیتی - انتظامی، خدماتی، اسکان و بهداشت و درمان خواند و افزود: تشکیل این کمیته ها در راستای ارائه خدمات بهینه و مطلوب به میهمانان و کاروانهای راهاین نور به ویژه ایران یادمان شهدای عملیات والفجر هشت انجام شده است.

ساکی اظهار کرد: خدمت به زائران را به مثابه خدمت به شهدا و ایثارگران است و نباید در این زمینه هیچ کوتاهی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: اصلاح هندسی و لکه گیری جاده های دسترسی به بخش اروندکنار و یادمان والفجر 8 ، استقرار یک دستگاه جرثقیل برای رفع حوادث احتمالی مسیر یادمان از دیگر اقدامت پیش بینی شده در این زمینه است.

بخشدار اروندکنار بار دیگر بر لزوم حضور فعال دستگاه های اجرایی اروندکنار در جهت خدمات رسانی به زائران تاکید کرد.

اروندکنار و یادمان شهدای عملیات غرور آفرین والفجر هشت در 45 کیلومتری آبادان و در مقابل شهربندری فاو عراق واقع است