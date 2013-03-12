2 ميليون تهراني بليط سفر نوروزي گرفتند / آخرين اقدامات ستاد تسهيلات نوروزي تهران

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه ستاد تسهيلات نوروزي استان تهران با حضور اعضاي ستاد شامل معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري تهران، مديركل امور اجتماعي، فرمانداران، مديران كل راهداري، هلال احمر، ميراث فرهنگي، انتظامي، بهداشت و درمان، ارشاد، هواشناسي، محيط زيست و غيره برگزار شد. هر چند غيبت برخي از فرماندران مانند فرماندار تهران و برخي مديران كل مشهود بود ولي جلسه به مدت 2 ساعت گزارش عملكرد دستگاهها را مورد بررسي قرار داد.

91 مدرسه تهران ويژه مسافران نوروزي / كاهش 40 درصدي قيمت هتلهاي پايتخت

در اين جلسه ابتدا فراهاني مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران گزارشي اجمالي ارائه كرد و گفت: 94 درصد سفرهاي نوروزي زميني و 6 درصد هوايي و دريايي است ولي تمامي سيتمهاي ريلي و هوايي و زميني استان آماده سفرهاي نوروزي شهروندان هستند. همچنين استان تهران 91 مدرسه را براي اسكان مسافران نوروزي آماده كرده است كه 50 مدرسه در شهرستانها و 41 مدرسه در شهر تهران آماده پذيرايي از مسافران است. همچنين در اين ايام قيمت هتل ها با 40 درصد و قيمت سفره ها هم تا 20 درصد تخفيف به مسافران عرضه مي شود.

برگزاري تور گردشگري مديران كل تهران قبل از عيد

فراهاني در حال ارائه گزارش هاي تور گردشگري در تهران بود كه صفرعلي براتلو معاون استاندار تهران به عنوان رئيس جلسه خطاب به مديران گفت: اين تورها در حالي است كه مديران خود استان هيچ شناختي از مكانهاي گردشگري ندارند و بايد ابتدا خودشان بازديد کنند.. بعد هم دستور داد تا اداره كل ميراث فرهنگي تهران تور گردشگري ويژه مديران با خانواده هايشان را قبل از سال نو برگزار كند. البته محمد علي عرفان منش مديركل اجتماعي استانداري تهران گفت: چند باري تور گذاشتيم ولي كسي استقبال نكرد.

فرمانداري تهران ورودي هاي تهران را پوشش نوروزي دهد

براتلو همچنين با انتقاد از فرمانداري تهران گفت: ورودي هاي شهر تهران بايد بسيار زيبا و ويژه پذيراي مسافران نوروزي باشد كه در سال گذشته اين مهم كمرنگ بود. بايد در ورودي هاي تهران راهنماي مسافران مستقر باشد. خودمان وقتي مسيري اشتباه مي رويم يك صبح تا شب طول مي كشد تا برگرديم چه برسد به مسافراني كه تهران را نمي شناسند و بايد آنها را راهنمايي كرد.

ويژه برنامه موسيقي قوميت ها در كاخ سعد آباد تهران

در ادامه اين جلسه مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام كرد: در مدت زمان ايام تعطيلات نوروزي تمامي كاخ موزه ها و موزه هاي تهران باز بوده و هر روز يك برنامه ويژه در پاركها و موزه ها برگزار مي شود. به عنوان نمونه سعد آباد تهران ويژه برنامه هاي متونعي از موسيقي اقوام ايراني برگزار خواهد كرد و نمايشگاههاي صنايع دستي هم در اين مكان ها ارائه مي شود.

در اين جلسه نماينده سازمان راهداري هم گزارشي از وضعيت فروش بليطهاي نوروزي داد و گفت: آغاز پيش فروشهاي بليط هاي نروزي از 23 بهمن بود و 4 دستگاه وب كيوسك در پايانه هاي غرب و همچنين چندين وب كيوسك هم براي رزرو بليط در دفاتر مسافرتي در سطح شهر جانمايي كرديم. هم اكنون حدود يك ميليون و 700 هزار بليط به فروش رفته است كه پيش بيني مي شود اين تعداد به 3 ميليون بليط برسد.

نصب تردد شمار در ورودي و خروجهاي تهران

وي اظهار داشت: از مهمترين اقدامات اين سازمان نصب دوربينهاي جديد نظارتي در بزرگراههاي استان است كه اين تعداد از 12 دوربين به 25 دوربين افزايش داشته است. همچنين تردد شمار هم از 4 نقطه به 20 نقطه افزايش يافته است و در تمامي ورود و خروجيهاي شهر پوشش كامل تردد شمار داريم.

اينترنت و پزشك رايگان ويژه مسافران راه آهن تهران

در ادامه نماينده راه آهن تهران در جلسه حضور پيدا كرد و گفت: هنوز آماري از خريد بليطهاي راه آهن نداريم ولي روزانه 60 هزار مسافر از طريق راه آهن تهران تردد مي كنند. امسال هم تسهيلاتي مانند پزشك رايگان در ايستگاه راه آهن تهران، سفره هفت سين در ايستگاههاي گرمسار، كرج، ورامين و تهران و ايجاد كتابخانه به نام ايستگاه مطالعه با 350 هزار جلد كتاب و مركز اينترنت رايگاه در ايستگاه راه اهن تهران را براي مسافران نوروزي ديده ايم.

روزانه 150 فروند پرواز خارجي در نوروز 92

نماينده فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) هم در جلسه ستاد تسهيلات نوروزي اعلام كرد: زيباسازي فضاي فرودگاه در دست اجرا است و امسال 150 فروند پرواز نوروزي داشته كه پيش بيني ما اين است كه روزانه 25 هزار مسافر هوايي در فرودگاه امام خميني (ره) داشته باشيم. ولي گلايه من از استانهاي شرقي كشور است. در چند ماه گذشته 4 گروه 150 نفره مسافر عتبات عاليات از طريق تورهاي غيرقانوني در فرودگاه امام خميني (ره) رها شدند. البته ما آنها را اسكان داده و تغذيه آنها را مدتي تامين كرديم تا به شهرشان بازگردند ولي حتما بايد به استانداريهاي خراسان شمالي و جنوبي اين موارد گزارش شود.

310 پرواز فوق العاده داخلي در نوروز 92

نماينده فرودگاه مهر آباد تهران هم اعلام كرد: هم اكنون روزانه 300 پرواز معمولي داريم ولي براي ايام نوروز روزانه 310 پرواز فوق العاده هم مجوز داده ايم. هم اكنون بليط پروازهاي نوروزي پيش فروش شده كه 160 هزار بليط كيش، 58 هزار مشهد، 29 هزار بليط شيراز، 21 هزار بليط اهواز و 11 هزار بليط ماهشهر فروخته شده و الباقي براي ساير شهرستانها است. متوسط 140 مسافر براي هر پرواز داريم ولي براي نوروز روزانه 45 هزار مسافر خروجي از تهران پيش بيني شده است.

پليس هم در گزارشي اعلام كرد امنيت كامل محلات تهران را در دستور كار داريم. 250 چادر ايستگاه نوروزي در محلات و پاركها براي گشتهاي انتظامي و 130 خط 110 شبانه روزي آماده خدمات پليسي به همشهريان تهراني است.

آماده باش هلال احمر در نوروز

منتظر شبر مديرعامل هلال احمر تهران هم با گزارشي كوتاه گفت: 30 پايگاه جاده اي، 20 پايگاه فرهنگي و امدادهوايي در ايام نوروز آماده باش بوده و كشيك هاي خواهران و برادران 24 ساعته براي امدادرساني آماده كمك هستند. در نوروز امسال برپايي چادرهاي نماز، نمايشگاه و مسبقات و توزيع كيفهاي امدادي كودكان در ورودي شهرها و تهران همانند سال گذشته انجام مي شود.