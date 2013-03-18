"تفسیر روز" دکتر یثربی را در ایام نوروز بخوانید

دکتر "سید یحیی یثربی" در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد پیشنهاش برای خواندن یکی از آثارش برای عموم خوانندگان گفت: من اگر از میان کتابهایم یکی را بخواهم برای مطالعه خوانندگان در تعطیلات نوروز پیشنهاد کنم جلد اول تفسیر قرآنی است که نوشته ام. این تفسیر در 7 جلد است که 6 جلدش منتشر شده و جلد هفتم برای نمایشگاه کتاب بیرون می آید توصیه می کنم.

این استاد بازنشسته فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در این کتاب ها اطلاعاتی درباره قرآن و نظام دینی و نگاه قرآن به انسان و حقوق انسانها داده ام. خوانندگان می توانند با خواندن این کتاب با قرآن و با این مسائل آشنا شوند.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم اسلامی و تفسیر قرآن اظهار داشت: دغدغه اصلی من از تفسیرم توجه به مسائل روز بوده است. زیرا معجزه پیامبران به حساسیت روزگارشان بستگی داشته است. معجزه حضرت موسی (ع) در باب سحر و جادو بود که آن زمان حساسیت روزگارش بوده است. یا معجزه حضرت عیسی(ع) زنده کردن مردگان و شفای بیماران بود که حساسیت آن زمان طبابت بوده است.

این نویسنده و محقق تصریح کرد: دین اسلام هم برای اینکه یک دین جاویدان است باید معجزه اش در هر قرنی و در هر دورانی با توجه به حساسیت های آن دوره باشد. برای اینکه قرن ما به حقوق بشر و زندگی مسالمت آمیز حساسیت دارد تفسیرم بیشتر بر حقوق بشر و زندگی آزاد و توأم با آرامش و آسایش انسانها متمرکز است.

یثربی در مورد اینکه چه کتابی را از آثار دیگر نویسندگان برای مطالعه عموم توصیه می کنید هم گفت: کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت یا تاریخ فلسفه نویسندگان مختلف را برای کسانی که بالای دیپلم هستند و به تفکر کردن علاقه دارند برای مطالعه توصیه می کنم.

وی افزود: کتاب فلسفه روشن اندیشی اثر ارنست کاسیرر را هم برای مطالعه خوانندگان توصیه می کنم. از این جهت که یک مقدار با حرکت فکری غرب آشنا بشوند . ما باید غرب را بشناسیم نه برای تقلید کردن از او. برای اینکه ببینیم در کجای کار می توانیم از آنها بهره بگیریم و در کجای کار خودمان باید مستقلاً کار کنیم.