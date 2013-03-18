  1. دين، حوزه، انديشه
۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۵۳

پیشنهاد نوروزی اندیشمندان؛

"تفسیر روز" دکتر یثربی را در ایام نوروز بخوانید

"تفسیر روز" دکتر یثربی را در ایام نوروز بخوانید

یک استاد بازنشسته فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی گفت:جلد اول از کتاب 7 جلدی «تفسیر روز» قرآن خود را برای مطالعه عموم خوانندگان در ایام تعطیلات نوروز توصیه می کنم.

دکتر "سید یحیی یثربی" در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد پیشنهاش برای خواندن یکی از آثارش برای عموم خوانندگان گفت: من اگر از میان کتابهایم یکی را بخواهم برای مطالعه خوانندگان در تعطیلات نوروز پیشنهاد کنم جلد اول تفسیر قرآنی است که نوشته ام. این تفسیر در 7 جلد است که 6 جلدش منتشر شده و جلد هفتم برای نمایشگاه کتاب بیرون می آید توصیه می کنم.

این استاد بازنشسته فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در این کتاب ها اطلاعاتی درباره قرآن و نظام دینی و نگاه قرآن به انسان و حقوق انسانها داده ام. خوانندگان می توانند با خواندن این کتاب با قرآن و با این مسائل آشنا شوند.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم اسلامی و تفسیر قرآن اظهار داشت: دغدغه اصلی من از تفسیرم توجه به مسائل روز بوده است. زیرا معجزه پیامبران به حساسیت روزگارشان بستگی داشته است. معجزه حضرت موسی (ع) در باب سحر و جادو بود که آن زمان حساسیت روزگارش بوده است. یا معجزه حضرت عیسی(ع) زنده کردن مردگان و شفای بیماران بود که حساسیت آن زمان طبابت بوده است.

این نویسنده و محقق تصریح کرد: دین اسلام هم برای اینکه یک دین جاویدان است باید معجزه اش در هر قرنی و در هر دورانی با توجه به حساسیت های آن دوره باشد. برای اینکه قرن ما به حقوق بشر و زندگی مسالمت آمیز حساسیت دارد تفسیرم بیشتر بر حقوق بشر و زندگی آزاد و توأم با آرامش و آسایش انسانها متمرکز است.

یثربی در مورد اینکه چه کتابی را از آثار دیگر نویسندگان برای مطالعه عموم توصیه می کنید هم گفت: کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت یا تاریخ فلسفه نویسندگان مختلف را برای کسانی که بالای دیپلم هستند و به تفکر کردن علاقه دارند برای مطالعه توصیه می کنم.

وی افزود: کتاب فلسفه روشن اندیشی اثر ارنست کاسیرر را هم برای مطالعه خوانندگان توصیه می کنم. از این جهت که یک مقدار با حرکت فکری غرب آشنا بشوند . ما باید غرب را بشناسیم نه برای تقلید کردن از او. برای اینکه ببینیم در کجای کار می توانیم از آنها بهره بگیریم و در کجای کار خودمان باید مستقلاً کار کنیم.

کد مطلب 2017092

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