برقراری 190 هزار تماس با مرکز فوریت های پلیسی خراسان جنوبی/ پاکسازی 319 نقطه آلوده

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی صبح سه شنبه در اختتامیه طرح پاکسازی ارتقاء امنیت اجتماعی استان اظهارکرد: از مجموع تماس های برقرار شده با پلیس 110 در استان 70 هزار تماس منجر به انجام عملیات شده است.

وی ادامه داد: مابقی تماس ها نیز از پلیس راهنمایی و ارشاد دریافت کرده اند.

وی با اشاره به ثبت 220 هزار برگه قضائی در کلانتری ها و پاسگاه های استان بیان کرد: همچنین از ابتدای امسال 22 هزار پرونده در کلانتری ها و پاسگاه ها تشکیل شده که به شهروندان خدمت ارائه شده است.

صدور 52 هزار گواهینامه در خراسان جنوبی

سردار واعظی از صدور 52 هزار انواع گواهینامه در استان از ابتدای امسال خبر داد و بیان کرد: سه هزار و 900 دستگاه موتور سیکلت و چهار هزار و 500 دستگاه خودرو نیز طی این مدت در استان پلاک گذاری شده است.

وی با اشاره وضعیت امنیتی استان خراسان جنوبی در سال جاری بیان داشت: آمار جرایم خشن از جمله سرقت از بانک، طلا فروشی راهزنی و گروگان گیری در این استان صفر بوده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی همچنین به کاهش 11 درصد سرقت های مهم در استان اشاره کرد و افزود: مجموع سرقت ها با وجود مشکلات در حوزه اقتصاد استان افزایش نداشته است.

وی با بیان اینکه وقوع قتل در استان نیز 12 درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: مفاسد اجتماعی در استان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

پاکسازی 319 نقطه آلوده شهری و روستایی خراسان جنوبی

وی ارتقاء امنیت اجتماعی و انضباط اجتماعی را از ماموریت های پلیس در سال جاری دانست و گفت: در این راستا طرح پاکسازی ارتقاء امنیت اجتماعی طی یکماه گذشته در استان اجرا شده است.

سردار واعظی با اشاره به اینکه این طرح توسط تمامی یگان های پلیس در گستره شهری، روستایی و کویر اجرا شده است، ادامه داد: در این طرح پاکسازی نقاط آلوده در سه مرحله و هر مرحله در سه روز اجرا شده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی عنوان کرد: در این طرح 190 نقطه شهری و 129 نقطه آلوده روستایی پاکسازی شد.

وی بیان کرد: در طرح پاکسازی نقاط آلوده و ارتقاء امنیت اجتماعی بیش از دو هزار نیروی پلیس با 478 دستگاه خودرو و 130 دستگاه موتور سیکلت به کارگیری شده است.

سردار واعظی تصریح کرد: در راستای اجرای این طرح پلیس در 939 نقطه شهری و روستایی کمین داشته است.

وی ادامه داد: ارتقاء امنیت و انضباط اجتماعی یک بحث فرهنگی است که ریشه در فرهنگ مردم داردو باید با همکاری آموزش و پرورش و تمامی دستگاه های فرهنگی در راستای ارتقاء آن تلاش شود.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی پلیس به تمامی شاخص های تعیین شده دست یافت.