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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۲۰

ناظرنیا عنوان کرد:

معدوم‌سازی 290 کیلوگرم لوازم آرایشی در دیر

معدوم‌سازی 290 کیلوگرم لوازم آرایشی در دیر

دیر - خبرگزاری مهر: مسئول واحد نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر از جمع‌آوری و معدوم سازی 290 کیلوگرم لوازم آرایشی غیر استاندار و تاریخ مصرف گذشته در این شهرستان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناظرنیا صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازرسی اماکن عرضه مواد غذایی و آرایشی و نظارت بر نحوه ارائه خدمات توسط این اصناف، از وظایف مهم واحد نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بوده که در طول سال به طور مستمر اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه از صنوف عرضه مواد آرایشی و عمده فروشی‌های مواد غذایی به طور متوسط ماهیانه یکبار بازدید شده است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون 187 بار از صنوف گروه هدف بازدید شده است که مقدار 290 کیلوگرم مواد آرایشی و بهداشتی غیراستاندار و تاریخ گذشته نیز جمع آوری و معدوم شد .

ناظرنیا با اشاره به اهمیت توجه به تاریخ انقضا لوازم آرایشی بهداشتی گفت: یکی از موارد مصرفی که نیاز به توجه بسیار زیاد است لوازم آرایشی و بهداشتی است که می‌بایست در زمان خرید به تاریخ انقضا و برچسب اصالت کالا بر روی آن توجه کرد.

وی افزود: معمولا در لوازم آرایش موادی به نام نگه‌دارنده افزوده می‌شود که از فاسد شدن این محصولات و رشد میکروب‌ها در آن پیشگیری می‌کند که پس از گذشت تاریخ مصرف اکثر لوازم و مواد آرایشی، این مواد نگه‌دارنده بی‌اثر می‌شوند و میکروب‌ها می‌توانند درون این محصولات رشد کنند.

ناظرنیا با تاکید بر اینکه تمام محصولات آرايشي و بهداشتي بايد برچسب اصالت داشته باشند، بیان داشت: روي اين برچسب نام فراورده، تاريخ توليد، تاريخ انقضا، مورد مصرف، نام شرکت توليدکننده، نام شرکت واردکننده و سري ساخت محصول درج شده‌است و به اين ترتيب مي‌توان از نظارت وزارت بهداشت بر ورود محصول به کشور و توزيع آن مطمئن شد.

وی یادآور شد: اگر محصولي براي شخص مشکل‌ساز شود، مي‌توان با مشخصات درج شده بر روی برچسب اصالت، زنجيره ورود محصول را تا رسيدن به دست مصرف‌کننده پيگيري کرد.

کد مطلب 2017109

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