جایگاه والای قرآن در زندگی مردم مد نظر قرار داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری صبح سه شنبه در نشستی با رئيس هيئت مديره اتحاديه موسسات قرآني استان سمنان در شاهرود ضمن تاکید بر اینکه جایگاه قرآن باید در زندگی مردم مد نظر قرار داده شود افزود: توجه به قرآن از بسیاری معضلات و آسیب های اجتماعی جلوگیری می کند.

وی تصریح کرد: تمام قشرهای مختلف مردم باید سواد قرآنی داشته و برای انس هرچه بیشتر با مفاهیم ارزشمند این کتاب آسمانی تلاش کنند.

شکری اظهار داشت: باید با برنامه ریزی دقیق سعی شود جلسات آموزشی قرآنی در همه ادارات، نهادها و مدارس به طور تخصصی برگزار شود.

رئيس هيئت مديره اتحاديه موسسات قرآني استان سمنان نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت یادیگری قرآن در زندگی گفت: به فرموده مقام معظم رهبری اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم باید با معارف و مفاهیم آن آشنا شویم.

حجت الاسلام محمد علي حيدري در خاتمه تصریح کرد: انس با قرآن و آموزه های اهل بیت و معصومین(ع) باید در میان عموم اقشار جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان مشهود باشد.

در این جلسه که مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز حضور داشت پیرامون برنامه های قرآنی سطح این استان به ویژه شهرستان شاهرود و برگزاری محافل قرآنی تا پایان سال بحث و تبادل نظر شد.