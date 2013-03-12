برگزاری مراسم یادها و خاطره ها در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست جدید اداره کل تامین اجتماعی گلستان صبح سه شنبه با حضور مسئولان معرفی شد.

در این مراسم، " محمد حيدري نژاد " به عنوان سرپرست اداره کل تأمين اجتماعي استان گلستان معارفه شد و از زحمات"حسين اميري" بعنوان مدير کل پيشين اين سازمان در استان گلستان تقدير بعمل آمد.

همچنين"حسين اميري" به سمت مديرکل برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي کشور منصوب شد.

توجه ویژه برای بیمه شدن زنان سرپرست خانوار

معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار گلستان در تشريح خدمات ارزنده سازمان تأمين اجتماعي بيمه کردن زنان خانه دار را بعنوان يکي از کارها و خدمات بسيار مهم و ارزشمند سازمان تأمين اجتماعي کشور ذکر کرد.

عليرضا جمشيدي گفت : در برنامه پنجم توسعه به سند جامع و پايداري در حوزه تأمين اجتماعي پرداخته شده که تمام حوزه ها و ابعاد زندگي انسان را مورد توجه قرار مي دهد.

وي تصريح کرد : وقتي به همه ابعاد زندگي انسان اشاره مي کنيم دربرگيرنده مسائل زيستي ، حقوقي ، اقتصادي و اجتماعي انسان مي شود که قطعاً با خدماتي که امروز تأمين اجتماعبه افراد تحت پوشش خود در تمام اين حوزه ها ارائه مي دهد شاهد پيشرفت چشمگير و آشکار در زندگي اجتماعي افراد تحت حمايت سازمان تأمين اجتماعي در کشور هستيم.

اعلام خدمات مرکز مشاوره و بهداشت

مركز مشاوره و بهداشت و درمان دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان به منظور فراهم آوردن امكانات، تامين نيازهاي اساسي و اوليه زندگي فردي و اجتماعي و كوشش براي ايجاد محيطي آرام و نشاط انگيز در ميان دانشگاهيان اقدام به ارائه خدمات درماني مختلف كرده است.

مسئول مركز مشاوره و بهداشت و درمان دانشگاه در اين باره گفت: انجام آزمايشات با تخفيف 30 درصد ( آزمايشگاه فارابي )، انجام موارد دندانپزشكي با تخفيف 30 درصد ( درمانگاه خانواده )، مراجعه به پزشكان متخصص درمانگاه حضرت موسي بن جعفر(ع) با تخفيف 50 درصد و مراجعه به روانپزشك با تخفيف 100 درصد از جمله اقدامات مركز مشاوره و بهداشت و درمان دانشگاه است.

زهره دربندسري افزود: برگزاري كارگاه هاي آموزشي در جهت ارتقای سلامت جسماني و رواني دانشجويان از ديگر خدمات اين مركز است.

برگزاري مراسم يادها و خاطره ها در دانشگاه

مراسم یادها و خاطره ها برای چهارمين سال متوالي در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طببعی گرگان برگزار شد.

اين مراسم با هدف گراميداشت ياد شهدا ، كارمندان و اساتيد فقيد دانشگاه و ابراز همدردي با دانشگاهياني كه در سالجاري عزيزان خود را از دست داده

اند، صورت گرفت.