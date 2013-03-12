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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۲۹

اخبار کوتاه/

برگزاری مراسم یادها و خاطره ها در گرگان

برگزاری مراسم یادها و خاطره ها در گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر، معارفه سرپرست تامین اجتماعی، توجه ویژ برای بیمه کردن زنان سرپرست خانوار، اعلام خدمات مرکز مشاوره و بهداشت و برگزاری مراسم یادها و خاطره ها در دانشگاه علوم کشاورزی از جمله عناوین اخبار کوتاه گلستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست جدید اداره کل تامین اجتماعی گلستان صبح سه شنبه با حضور مسئولان معرفی شد.

در این مراسم، " محمد حيدري نژاد " به عنوان سرپرست اداره کل تأمين اجتماعي استان گلستان معارفه شد و از زحمات"حسين اميري" بعنوان مدير کل پيشين اين سازمان در استان گلستان تقدير بعمل آمد.
 
همچنين"حسين اميري" به سمت مديرکل برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي کشور منصوب شد.   
 
توجه ویژه برای بیمه شدن زنان سرپرست خانوار
 
معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار گلستان در تشريح خدمات ارزنده سازمان تأمين اجتماعي بيمه کردن زنان خانه دار را بعنوان يکي از کارها و خدمات بسيار مهم و ارزشمند سازمان تأمين اجتماعي کشور ذکر کرد.
 
عليرضا جمشيدي گفت : در برنامه پنجم توسعه به سند جامع و پايداري در حوزه تأمين اجتماعي پرداخته شده که تمام حوزه ها و ابعاد زندگي انسان را مورد توجه قرار مي دهد.
 
وي تصريح کرد : وقتي به همه ابعاد زندگي انسان اشاره مي کنيم دربرگيرنده مسائل زيستي ، حقوقي ، اقتصادي و اجتماعي انسان مي شود که قطعاً با خدماتي که امروز تأمين اجتماعبه افراد تحت پوشش خود در تمام اين حوزه ها ارائه مي دهد شاهد پيشرفت چشمگير و آشکار در زندگي اجتماعي افراد تحت حمايت سازمان تأمين اجتماعي در کشور هستيم.
 
اعلام خدمات مرکز مشاوره و بهداشت
 
مركز مشاوره و بهداشت و درمان دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان به منظور فراهم آوردن امكانات، تامين نيازهاي اساسي و اوليه زندگي فردي و اجتماعي و كوشش براي ايجاد محيطي آرام و نشاط انگيز در ميان دانشگاهيان اقدام به ارائه خدمات درماني مختلف كرده است.
 
مسئول مركز مشاوره و بهداشت و درمان دانشگاه در اين باره گفت: انجام آزمايشات با تخفيف 30 درصد ( آزمايشگاه فارابي )، انجام موارد دندانپزشكي با تخفيف 30 درصد ( درمانگاه خانواده )، مراجعه به پزشكان متخصص درمانگاه حضرت موسي بن جعفر(ع) با تخفيف 50 درصد و مراجعه به روانپزشك با تخفيف 100 درصد از جمله اقدامات مركز مشاوره و بهداشت و درمان دانشگاه است.
 
زهره دربندسري افزود: برگزاري كارگاه هاي آموزشي در جهت ارتقای سلامت جسماني و رواني دانشجويان از ديگر خدمات اين مركز است.
 
برگزاري مراسم يادها و خاطره ها در دانشگاه
 
مراسم یادها و خاطره ها برای چهارمين سال متوالي در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طببعی گرگان برگزار شد.
 
اين مراسم با هدف گراميداشت ياد شهدا ، كارمندان و اساتيد فقيد دانشگاه و ابراز همدردي با دانشگاهياني كه در سالجاري عزيزان خود را از دست داده
اند، صورت گرفت.
کد مطلب 2017112

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