به گزارش خبرگزاری مهر ، اين قراردادها شامل ایجاد واحد ذوب قوس الکتریکی زیرسقفی به حجم سالانه 600 هزارتن، احداث صنایع فروسیلیس درحجم سالانه 47 هزار و 500 تن و ایجاد یک واحد ذوب قوس الکتریکی دیگر به میزان 900 هزارتن درسال است.

درآیين انعقاد اين قراردادها مهدي جهانگيري رئيس هيأت مديره مجتمع فولادصنعت بناب ضمن ابراز اميدواري برای تأثيرگذاري اين قراردادها درظرفيت‌سازي اقتصادي استان آذربايجان شرقي گفت: با بهره‌برداري ازاين طرحها توليد مجتمع فولاد صنعت بناب كه از بزرگترين بنگاه های اقتصادی توليدی كشور محسوب مي‌شود، افزوده خواهدشد و علاوه بر اشتغال زایی بالا و سودآوري مالي، به ايجاد ظرفيتهاي بيشتر صادراتي نيز كمك خواهد كرد.

وي اظهارداشت: گروه مالي گردشگري تمام تلاش خود را به كارگرفته تا بتواند در سال 91 كه بنابه فرمايش رهبرمعظم انقلاب اسلامي بنام سال«حمايت ازتوليد ملي، كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده؛ وظيفه خود را بخوبي انجام دهد و كارنامه خوبي درحمايت از توليد، هدايت سرمايه‌ها به این سمت و ايجاد فضاي كارآفريني از خود به جاي بگذارد.

رئيس هيأت مديره مجتمع فولاد صنعت بناب يكي از مشكلات جدي در فولاد بناب را تأمين مواداوليه خواند و افزود: هم‌ اكنون غالباً مواد اولیه ازطريق ذوب قراضه تأمين مي‌شود؛ اما درآينده انتظار مي‌رود با طرحهاي جديد اين مشكلات نيز به مرور مرتفع شود.

دراین مراسم ناصرتقي‌زاده مديرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب نیز گفت: سال 91 قطعاً براي اين مجتمع توليدي، صنعتي سال مهمي بوده است. چراكه ازيك‌ سو اين سال ازسوی رهبرمعظم انقلاب بنام توليدملي، حمايت ازكار و سرمايه ايراني نامگذاري شده و ازسوي ديگر نيز گروه مالي گردشگري دراين سال وارد عرصه توليد شد و به سرمايه‌گذاري دراين مجتمع كه بزرگترين توليدكننده عرصه فولاد در ميان بخش خصوصي به‌شمار مي‌رود ؛ پرداخت.

وي افزود: اهميت اين سال براي ما ازبابت ديگري نيز هست؛ چرا كه درآغاز سال با مشكلات بسياري مواجه بوديم ، اما امروز با مساعدت هاي مديران ارشد گروه مالي گردشگري و با رايزني هاي صورت گرفته با مقامات دولتي، حجم زيادي ازاين دشواري ها كاسته شده است.

تقي‌زاده درادامه اعلام کرد: هم اكنون علاوه براين قراردادهايي كه با شركت ماهان درحال انعقاد است، طرحهاي مهم ديگري نيز درمسير اجرا داريم که دراین راستا طرح يك كوره ذوب جديد نيز در دستوركار است و برای این مهم هماهنگي و مذاكرات لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده تا ارز مناسب براي اين كار دريافت شود.

مديرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب افزود: طرحها و برنامه ‌هاي مجتمع عمدتاً در شرايط مناسبي است كه براي بهبودآن نيز بامسئولان استاني درحال مذاكره هستيم.