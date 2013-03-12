به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار سرتیپ دوم "مسعود خرم‌نيا" در تشريح خبر فوق گفت: رفتارهاي ناهنجار اجتماعي در چهارشنبه آخر سال به دقت رصد مي‌شود و با بر هم‌زنندگان امنيت و آرامش خانواده‌ها به شدت برخورد خواهد شد.

وي افزود: خوشبختانه با فرهنگ‌سازي‌هاي صورت گرفته در طول سال‌هاي گذشته و مديريت ايام خاص سال نظير چهارشنبه آخر سال هر سال شاهد بهبود رفتار و انضباط اجتماعي از سوي نوجوانان و جوانان هستيم.

سردار خرم‌نيا اظهار کرد: البته در اين بين مديريت خانواده‌ها و نظارت آنان بر فرزندانشان باعث شده تا شاهد کاهش رفتارهاي پرخطر و حادثه‌ساز در اين ايام باشيم.

وي افزود: کساني که اقدام به ايجاد صداهاي ناهنجار در سطح شهر و معابر عمومي از طريق مواد محترقه کنند تا پايان 13 فروردين در بازداشت خواهند بود.

هشدار به رانندگان تبريزي، زورگيري تحت پوشش مسافر

رئيس پليس آگاهي آذربايجان شرقي از دستگيري متهماني که در پوشش مسافر در کلانشهر تبريز از رانندگان زورگيري مي کردند، خبر داد.

سرهنگ پاسدار "قنبر مداحي" در تشريح خبر فوق گفت: در پي وقوع چندين فقره زورگيري از رانندگان مسافرکش درون شهري در کلانشهر تبريز و شکايت مالباختگان، دستگيري متهمان در دستور کار پليس آگاهي قرار گرفت.

وي در ادامه افزود: روش متهمان بدين صورت بود که زورگيران يک نفر خانم را به عنوان مسافر طعمه قرار داده که پس از سوار کردن وي توسط رانندگان به عنوان مسافر، همدستان وي با يکدستگاه خودروي پيکان به تعقيب آنان مي پرداختند.

اين مقام انتظامي بيان کرد: متهمان در يک محل خلوت جلوي راننده مسافر کش را به بهانه مزاحمت براي خانم مسافر که ادعا داشته نسبت خويشاوندي با وي را داشته اند گرفته و پس از ضرب و شتم و سرقت پول هاي رانندگان وي را رها مي نمودند.

رئيس پليس آگاهي آذربايجان شرقي اظهار کرد: پس از تلاش هاي بسيار عوامل اين پليس متهمان مذکور دستگير و نامبردگان به بزه خود اعتراف، و براي سير مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند.

سرهنگ مداحي با اشاره به اينکه احتمال زورگيري از رانندگان ديگر هم است، گفت: با توجه به احتمال وقوع موارد مشابه در سطح شهر تبريز، حسب دستور قاضي پرونده، کساني که از اين طريق مورد زورگيري قرار گرفته اند مي توانند با مراجعه به پليس آگاهي شکايت خود را مطرح نمايند.