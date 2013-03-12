انسان مومن در برابر تعدی به دستوران الهی نمی تواند تماشاگر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان شاهرود ضمن بیان اینکه انسان مومن در برابر تعدی به دستوارات الهی نمی تواند تماشاگر باشد افزود: اگر کل جامعه امر به معروف و نهی از منکر کند و به تعبیر امروزی نظارت عمومی وجود داشته باشد، منکر دیگر نمی تواند قد علم کند.

وی تصریح کرد: اسلام به عنوان کاملترین دین و با داشتن رکن اساسی امر به معروف و نهی از منکر از بهترین نظارت عمومی برخوردار است.

شکری اظهار داشت: با امر به معروف و نهی از منکر همه ارزش ها و معروف ها احیا و بر زندگی فردی و اجتماعی حاکم می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اضافه کرد: همچنین جهاد در راه خداوند که یکی از بزرگترین معروف ها است به وسیله امر به معروف و نهی از منکر زنده و تقویت می شود.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان هم در این جلسه با تاکید بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه گفت: قرآن این فریضه را از ویژگی های پیامبران الهی شمرده است.

حجت الاسلام ولی الله مصائبی افزود: پیامبران الهی بر اساس اینکه در جهت تربیت و هدایت انسانها گام بر می دارند بایستی به طور مستمر و پیگیر امر به معروف و نهی از منکر کنند.

وی تصریح کرد: حضرت علی(ع) نیز در اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر فرموده است: "تمام کارهای نیک و حتی جهاد در راه خداوند در برابر امر به معروف و نهی از منکر همانند قطره ای است در برابر دریای مواج".

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اظهار داشت: انسان مومن باید همیشه دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر را سر لوحه زندگی خود قرار دهد.

مصائبی تصریح کرد:کسانی هستند که وقتی می بینند امر به معروف و نهی از منکر به منافع فردی آنها صدمه ای وارد می کند و یا احتمال خطر جانی احساس کنند سریعاً عقب نشینی می کنند و فریاد خود را خاموش می سازند.

وی با بیان اینکه عده ای نیز به خاطر بی اثر پنداشتن امر به معروف و نهی از منکر از انجام آن خودداری می کنند خاطر نشان کرد: انسان مؤمن در برابر اوامر الهی باید مطیع و مکلف به اجرای آن بوده و نباید در فکر نتیجه آن باشد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پایان خاطر نشان کرد: انسان در هر حال نسبت به اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید عامل بوده و به حرف اینکه کسی به حرفهای او گوش نمی دهد و نتیجه ای از این بابت بدست نمی آید نمی تواند از بار مسئولیت شانه خالی کند.

این جلسه در آستانه سال نو و تعطیلات نوروزی با حضور اعضاء در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان برگزار شد.