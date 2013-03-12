تلاش فرهنگي در روستاها باعث تقويت پايه هاي نظام مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعيد عليپور پیش از ظهر سه شنبه در ديدار با روحاني مستقر شهرک امام رضا(ع) انديمشک اظهار کرد: از خودگذشتگي روحانيون و حضور در نقاط محروم، توام با ترويج فرهنگ ديني در اين مناطق، سبب شکوفايي تدین مردم و دلبستگي بيشتر آنان به نظام اسلامي خواهد شد.



وی افزود: طرح گسترش روحانی در کشور به ویژه در شهرک ها و مراکز دهستان، از طرح های مهم سازمان تبلیغات اسلامی در عرصه فعالیت های فرهنگی است. این طرح که برگرفته از منویات مقام معظم رهبری و ضرورت های جبهه فرهنگی، تبلیغی کشور می باشد، در عمر کوتاه خود دستاوردهای فراوانی به همراه داشته است.



حجت الاسلام سعيد عليپور تصریح کرد: اولین و مهمترین وظیفه مبلغان راستین، انتقال دانش، تجربه، عقیده، فکر و نگرش اسلامی و ایجاد نوسازی و دگرگونی در باورهای فرهنگی، سنن اجتماعی و زمینه فرهنگ پذیری و یا به عبارت کلی تر فرهنگ سازی است.



رئيس اداره تبليغات اسلامي انديمشک عنوان کرد: حفظ امنیت فکری، اجتماعی و سیاسی منطقه و مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی از مهمترین وظایف و ماموریتهای این مبلغان اسلامی است که این ماموریت در قالب جلسات پرسش و پاسخ، راه اندازی صندوقهای سئوال، حضور در مجالس و تجمعات و یا به صورت سنتی صورت می پذیرد.



حجت الاسلام مجيد بيرانوند روحاني مستقر شهرک امام رضا (ع) در اين ديدار ضمن ارائه گزارشي، به برخي از برنامه هاي اجرا شده در شش ماهه دوم اشاره کرد و گفت: برگزاري تعداد پنج گفتمان ديني، دو دوره روخواني و روانخواني قرآن کريم، تفسير قرآن، شرح نهج البلاغه، برگزاري دوره تربيت مربي قرآن کريم، دعوت از علماي شهرستان برای ايراد سخنراني در شهرک، ديدار با خانواده شهدا و ايثارگران از ديگر برنامه هاي فرهنگي مذهبي در شهرک امام رضا (ع) به شمار می رود.