مصطفی سعدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار كرد: در این طرح که در شش ماهه دوم سال جاری برگزار شد، یک نفر موفق به حفظ جزء یک و 30 و یک نفر به حفظ جزء 30 شدند.

مسئول طرح الحافظون آموزشگاه رزم مقدماتی شهید هاشمی‌نژاد نیشابور بيان كرد: به تمامی حافظان، پنج روز مرخصی تشویقی، هدیه فرهنگی و مبلغ 30 هزار تومان جایزه نقدی اهدا شد.

سعدآبادی هدف از اجرای این طرح را بالابردن سطح حفظ قرآن پایوران بیان کرد و گفت: تاکنون نتایج خوبی در این زمینه گرفته‌ایم.

وی از برگزاری کلاس‌های تخصصی حفظ قرآن برای پایوران علاقه‌مند به حفظ قرآن خبر داد و گفت: پایوران با حفظ پنج جزء می‌توانند در مسابقات حفظ قرآن کریم نیروی زمینی سپاه شرکت کنند.

مسئول طرح الحافظون آموزشگاه رزم مقدماتی شهید هاشمی‌نژاد نیشابور بيان كرد: چهار نفر از کارکنان نیز موفق به حفظ جزء اول قرآن کریم شدند.