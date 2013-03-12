800 نفر از خدمات طرح امداد و نجات زمستانه هلال احمر گیلان بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن یزدان پناهی ظهر امروز در جلسه طرح نوروزی این نهاد امدادی افزود: همچنین در این مدت 180 نفر از مسافران در راه مانده ای که در مسیر های پرتردد به دلیل شرایط جوی نامساعد با مشکل تردد مواجه بودند از سوی نیروهای امدادی هلال احمر گیلان اسکان موقت داده شدند.

وی با اعلام اینکه همشهریان می توانند در صورت نیاز به خدمات امداد و نجات هلال احمر با تلفن 147 ندای امداد تماس حاصل کنند، اظهارداشت: امسال در طرح امداد و نجات زمستانه هلال احمر 600 نفر از عوامل امدادی شرکت دارند.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان گیلان امدادگران را مظهر نوع ‌دوستي و انسانيت دانست و گفت: هلال احمر يك نهاد انسان دوستانه بين ‌المللي است.

وی همچنین با اعلام اینکه داوطلبان و امدادگران هلال‌احمر نماد فرهنگ ايثار و فداكاري هستند، افزود: این نهاد در مواقع بحران و حساس نقش برجسته ای دارد.

یزدان پناهی یادآورشد: آموزش همگاني فعاليت ‌هاي امداد و نجات هلال ‌احمر براي تمامي مردم و دستگاه ‌هاي دولتي لازم است تا نسبت به رخدادهاي طبيعي بتوان آماده ‌تر اقدام کرد.