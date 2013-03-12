به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در جلسه هم اندیشی با تولیدکنندگان و صنعتگران عرصه دریایی گفت: اگرچه تحریمها مشکلاتی را برای مردم و فعالان اقتصادی به وجود آورده اما فرصت‌هایی نیز برای کشور به دنبال داشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شاهد رونق صادرات غیرنفتی هستیم، افزود: در شرایطی که مشکلات تحریم بروز و ظهور پیدا کرده است، صادرات غیرنفتی کشور 30 درصد رشد را نشان می دهد که البته ورود ارزهای صادراتی به اقتصاد ایران سبب شده تا محدودیت های تامین منابع ارزی و ریالی بنگاه های تولیدی بر طرف شو.

به گفته غضنفری، عدم ورود منابع ارزی و ریالی به بنگاه ها زمینه کاهش تولید را مهیا کرده و نباید بنگاه ها را در این میان به کم کاری متهم کرد، زیرا آنها در جریان بروز مشکلات تامین منابع مالی نقشی نداشته و این امر خارج از اراده آنها صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در این میان لازم بود تا بانکها و بانک مرکزی کمک بیشتری را به بخش تولید داشته باشند.

به گفته این عضو کابینه دهم، در دل تحریمها فرصتهایی نیز برای بنگاه های اقتصادی به وجود آمده، چرا که در زمانی که قیمت ارز در کشور پایین بود، بسیاری از تولیدات برای تولید کنندگان مقرون به صرفه جلوه نمی کرد، چرا که به همین دلیل واردات بسیاری از کالاها نیز به سمت کشور سرازیر می شد، زیرا واردات قیمت کمتری داشت.

وی ادامه داد: هم اکنون افزایش نرخ ارز سبب شده است تا تولید و صادرات بسیاری از کالاها برای کشور مقرون به صرفه شود.

غضنفری همچنین در ادامه به دوران فعالیت خود در سازمان توسعه تجارت ایران اشاره کرد و گفت: در آن مقطع، سازمان توسعه تجارت ایران تلاش می کرد تا مدیریت واردات را بدون اعمال فشار و با دیدگاه جلوگیری از کاهش تبعات واردات برای بخش تولید رونق بخشد در حالی که هم اکنون به مدد تحریمها مدیریت واردات به خوبی در حال انجام است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی زمینه کاهش واردات و افزایش صادرات غیرنفتی باید بیش از گذشته مهیا شود تا موجودی ارزی کشور افزایش یافته و پول ملی ارزش بیشتری یابد.