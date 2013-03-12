افتتاح مرکز مشاوره روانشناختی در خرمشهر

شهید سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز مشاوره تحصیلی، روانشناختی، روانشناسی و مداخلات روانی با هدف کاهش استرسهای شخصی و خانوادگی در خرمشهر کار خود را آغار کرده است.



وی افزود: این مرکز در زمینه های مختلف خدماتی مانند آموزش مهارتهای زندگی، افزایش کیفیت زندگی زناشویی، مشاوره تحصیلی، ازدواج، اختلالات عاطفی و رفتاری ارائه می دهد.



رئیس اداره بهزیستی خرمشهر ادامه داد: خدمات این مرکز برای مددجویان زیر پوشش اداره بهزیستی خرمشهر و افراد معرفی شده از سوی این اداره رایگان است.



وی اضافه کرد: این مرکز از 10 روز پیش کار خود را با چهار نفر پرسنل شامل یک روانشناس و مشاور، یک مسئول فنی، یک روانسنج و یک مسئول پذیرش آغاز کرده است.



سهیلی تصریح کرد: شهروندان خرمشهری با مراجعه به این مرکز می توانند انواع خدمات روانشناسی و روانشناختی را از این مرکز دریافت کنند.















