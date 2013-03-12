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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۱۳

سهیلی خبر داد:

افتتاح مرکز مشاوره روانشناختی در خرمشهر

افتتاح مرکز مشاوره روانشناختی در خرمشهر

خرمشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بهزیستی خرمشهر گفت: مرکز مشاوره روانشناختی، مشاوره و روانشناسی آرامش در خرمشهر افتتاح شده است.

شهید سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز مشاوره تحصیلی، روانشناختی، روانشناسی و مداخلات روانی با هدف کاهش استرسهای شخصی و خانوادگی در خرمشهر کار خود را آغار کرده است.

وی افزود: این مرکز در زمینه های مختلف خدماتی مانند آموزش مهارتهای زندگی، افزایش کیفیت زندگی زناشویی، مشاوره تحصیلی، ازدواج، اختلالات عاطفی و رفتاری ارائه می دهد.

رئیس اداره بهزیستی خرمشهر ادامه داد: خدمات این مرکز برای مددجویان زیر پوشش اداره بهزیستی خرمشهر و افراد معرفی شده از سوی این اداره رایگان است.

وی اضافه کرد: این مرکز از 10 روز پیش کار خود را با چهار نفر پرسنل شامل یک روانشناس و مشاور، یک مسئول فنی، یک روانسنج و یک مسئول پذیرش آغاز کرده است.

سهیلی تصریح کرد: شهروندان خرمشهری با مراجعه به این مرکز می توانند انواع خدمات روانشناسی و روانشناختی را از این مرکز دریافت کنند.







 

کد مطلب 2017160

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