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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۴۸

گلستانی فرد:

خراسان جنوبی امن ترین استان کشور معرفی شد

خراسان جنوبی امن ترین استان کشور معرفی شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: با ارزیابی های انجام شده در سطح ملی خراسان جنوبی امن ترین استان کشور در سال جاری معرفی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد گلستانی فرد صبح سه شنبه در اختتامیه طرح امنیت اجتماعی استان اظهارکرد: علی رغم تلاش دشمنان و بکار گیری تمام توان برای بر هم زدن نظم و امنیت کشور با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و بصیرت مردم و تدبیر خدمتگزاران نظام توطئه های دشمنان خنثی شده است.

وی با بیان اینکه امسال خراسان جنوبی از سوی مسئولان به عنوان امن ترین استان کشور معرفی شده است، بیان داشت: خراسان جنوبی با وجود 460 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و داشتن زمینه های نا امنی و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر از استانهای امن کشور شناخته شده است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی بیان داشت: کسب این موفقیت مرهون همکاری مردم و تلاش همه نیروها اعم از انتظامی، نظامی، مرزبانی و اطلاعاتی است.

وی بابیان اینکه اوج پیروزی ملت ایران را در 22 بهمن امسال شاهد بودیم، ادامه داد: حضور پرشور و گسترده مردم در این راهپیمایی دشمن را کاملا مایوس کرد که قطعا این و روحیه و قدرنمایی را نیز در انتخابات خرداد ماه سال آینده شاهد خواهیم بود.

وی به برگزاری رزمایش در راستای ارتقای امنیت اجتماعی در استان اشاره کرد و گفت: برگزاری این رزمایش ها موجب ایجاد روحیه امیدواری و احساس امنیت در مردم می شود.

 وی با بیان اینکه ایجاد امنیت و آرامش از زیر بنایی ترین نیاز ها برای فراهم کردن فضای نشاط و شادابی در آستانه تعطیلات نوروزی است، ادامه داد: برگزاری طرح ارتقاء امنیت اجتماعی برای متخلفین یک پیام بزرگ داشت آن هم اینکه پلیس آماده و هوشیار است و با حرکتی که موجب برهم زدن نظم و امنیت شود به شدت و به طور قاطع برخورد کند.

 وی بیان داشت: برای اینکه بخواهیم مصالح مردم را رعایت کنیم در برخورد با عده معدودی که خواسته و یا ناخواسته قوانین را زیر پا می گذارند کوتاه نخواهیم آمد و برابر قانون با متخلفین و برهم زنندگان نظم و آرامش برخورد خواهد شد.

گلستانی فرد با بیان اینکه مردم نیازمند امنیت و آرامش هستند گفت: مسئولان باید با اتخاذ تدابیر بیشتر و مناسبتر و انجام ماموریت های محوله از نقاط شهری  تا دورترین نقطه مرز و روستایی برای حفظ امنیت و آرامش مردم تلاش کنند.

کد مطلب 2017165

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