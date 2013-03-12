خراسان جنوبی امن ترین استان کشور معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد گلستانی فرد صبح سه شنبه در اختتامیه طرح امنیت اجتماعی استان اظهارکرد: علی رغم تلاش دشمنان و بکار گیری تمام توان برای بر هم زدن نظم و امنیت کشور با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و بصیرت مردم و تدبیر خدمتگزاران نظام توطئه های دشمنان خنثی شده است.

وی با بیان اینکه امسال خراسان جنوبی از سوی مسئولان به عنوان امن ترین استان کشور معرفی شده است، بیان داشت: خراسان جنوبی با وجود 460 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و داشتن زمینه های نا امنی و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر از استانهای امن کشور شناخته شده است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی بیان داشت: کسب این موفقیت مرهون همکاری مردم و تلاش همه نیروها اعم از انتظامی، نظامی، مرزبانی و اطلاعاتی است.

وی بابیان اینکه اوج پیروزی ملت ایران را در 22 بهمن امسال شاهد بودیم، ادامه داد: حضور پرشور و گسترده مردم در این راهپیمایی دشمن را کاملا مایوس کرد که قطعا این و روحیه و قدرنمایی را نیز در انتخابات خرداد ماه سال آینده شاهد خواهیم بود.

وی به برگزاری رزمایش در راستای ارتقای امنیت اجتماعی در استان اشاره کرد و گفت: برگزاری این رزمایش ها موجب ایجاد روحیه امیدواری و احساس امنیت در مردم می شود.

وی با بیان اینکه ایجاد امنیت و آرامش از زیر بنایی ترین نیاز ها برای فراهم کردن فضای نشاط و شادابی در آستانه تعطیلات نوروزی است، ادامه داد: برگزاری طرح ارتقاء امنیت اجتماعی برای متخلفین یک پیام بزرگ داشت آن هم اینکه پلیس آماده و هوشیار است و با حرکتی که موجب برهم زدن نظم و امنیت شود به شدت و به طور قاطع برخورد کند.

وی بیان داشت: برای اینکه بخواهیم مصالح مردم را رعایت کنیم در برخورد با عده معدودی که خواسته و یا ناخواسته قوانین را زیر پا می گذارند کوتاه نخواهیم آمد و برابر قانون با متخلفین و برهم زنندگان نظم و آرامش برخورد خواهد شد.

گلستانی فرد با بیان اینکه مردم نیازمند امنیت و آرامش هستند گفت: مسئولان باید با اتخاذ تدابیر بیشتر و مناسبتر و انجام ماموریت های محوله از نقاط شهری تا دورترین نقطه مرز و روستایی برای حفظ امنیت و آرامش مردم تلاش کنند.