قرار دادن مردم در مقابل نظام، توطئه جدید استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی صبح سه شنبه در مجمع عالی بسیج استان، با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران در طول 34 سال همواره با فتنه ها و توطئه های استکبار مواجه بوده است، افزود: جنگ ایران با استکبار پایان پذیر نیست.

وی با اشاره به اینکه ایران طی 34 سال فتنه هایی را تجربه کرده و با موفقیت پشت سر گذاشته است، افزود: انقلاب اسلامی در دهه 50 فتنه خلق مسلمان، دهه 60 فتنه کلی گرایی جبهه ملی، فتنه قائم مقام رهبری، دهه 70 فتنه اصلاح طلبان و سکولار کردن کشور و در دهه 80 جنبش سبز و فتنه 88 را تجربه کرده است.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی گفتمان جهان را عوض کرده و امروز به عنوان الگو در جهان مطرح شده است، افزود: امروز تمام جهان بشریت تحت تاثیر انقلاب مردمی و اسلامی ایران قرار گرفته است.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشور تنها عامل پیروزی های متوالی انقلاب اسلامی ایران در برابر همه مشکلات را ولایت محوری و پیوند مردم با اسلام عنوان کرد.

حجت الاسلام حاجی صادقی هدف بلندمدت و محوری دشمن در فتنه ها را براندازی نظام ولایی عنوان کرد و بیان داشت: جلوگیری از گسترش انقلاب و الگو شدن برای دیگر کشورها و به انحراف کشاندن انقلاب با تحمیل رای به ولایت از دیگر اهداف متشابه در فتنه ها است.

وی با اشاره به اینکه دشمن با تجربه فتنه های گذشته به این جمع بندی رسیده که ولایت فقیه را نمی تواند بشکند و به دنبال مایوس کردن مردم از نظام است، افزود: دشمن تنها راه براندازی نظام را قرار گرفتن مردم در مقابل نظام می داند.

حجت الاسلام حاجی صادقی به اقدامات و تاکتیک های محوری دشمن در این زمینه اشاره کرد و گفت: تحریم مرحله ای و پیوسته برای شکستن مقاومت مردمی، بی اعتمادی مردم به مسئولان با ایجاد آشفتگی سیاسی، بی ثبات سازی مدیریت و مواضع مسئولین، تضعیف اسلام و دین داری بین مردم، طرح مذاکره، آشتی و سازش به جای مقاومت از جمله این راهکارها است.

وی با اشاره به اینکه طرح مذاکره ایران برای براندازی نظام طراحی شده است، افزود: دشمن با این اقدام می خواهد ایران را که امروز به عنوان الگویی اسلامی مطرح شده تخریب کرده و اهداف نظام را زیرسوال ببرد.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشور به آثار مقاومت ایران علیه دشمن اشاره کرد و گفت: تکلیف و وظیفه شرعی، آسیب پذیری دشمن با مقاومت، تقویت و تحکیم بیداری اسلامی و تحکیم ارکان انقلاب و اصولگرایی کامل از جمله این آثار است.