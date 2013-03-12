آمادگی بیش از 16 هزار کلاس درس در نوروز/ایجاد غرفه های صنایع دستی در مدارس

ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسافران زیادی هر ساله در ایام نوروز به فارس سفر می کنند که در راستای ارائه خدمات به آنها 16 هزار و 500 کلاس درس، دو هزار آموزشگاه ، خوابگاه ها و سالن های ورزشی تحت پوشش آموزش و پرورش در کل شهرستان های فارس آمادگی اسکان مسافران نوروزی را دارند.

وی ادامه داد: مدارس روستایی در کنار اماکن گردشگری نیز در حالت آماده باش برای اسکان مسافرین قرار دارند که در صورت نیاز مورد استفاده قرار می گیرند.

حسینی عنوان کرد: از یک تا 20 اسفندماه از طریق اینترنت 40 درصد ظرفیت های اسکان تکمیل شد که بقیه ظرفیت ها به صورت حضوری به مسافران تعلق می گیرد.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی آموزش و پرورش استان فارس ابراز داشت: در تمامی ستادهای اسکان غرفه های فرهنگی برای برگزاری مسابقات نقاشی و قصه گویی کودکان در نظر گرفته شد است .

وی افزود: برپایی غرفه های صنایع دستی و سوغات فارس در ستادهای اسکان برای ارائه محصولات سنتی فارس با قیمت مناسب از دیگر برنامه های اجرایی در این مکان ها است.

حسینی با اشاره به اینکه مسافران با پذیرش در محل های اسکان می توانند از خدمات بیمه شناور نیز استفاده کنند گفت: افراد برای ارائه پیشنهادات و انتقادات در زمینه مشکلات اسکان، خدمات و.. می توانند به شماره 30007939 پیامک و یا با تلفن گویای2305313 الی15 که به صورت شبانه روزی فعال است تماس برقرار کنند.