ساختمان شماره 2 ستاد خبری 124 در رشت راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره مشارکت های مردمی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان ظهر امروز در حاشیه این مراسم گفت: این اقدام در راستای افزایش نظارت ها بر روند عرضه کالا و ارائه خدمات به شهروندان در ایام پایانی سال صورت می گیرد.

علیرضا رهبر افزود: این ساختمان در خیابان تختی رشت طبقه فوقانی فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان واقع شده است.

وی تصریح کرد: شهروندان و مسافران نوروزی می توانند همه روزه تا 25 فروردین ماه سال 92 تا ساعت شش عصر با مراجعه به این ساختمان، گزارش ها و شکایات خود را در زمینه تخلف واحدهای صنعتی ارائه کنند.

سرپرست اداره مشارکت های مردمی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: ساختمان شماره یک ستاد خبری 124 نیز که در بلوار شهید بهشتی روبروی اداره کل تعزیرات حکومتی استان مستقر بوده و همانند گذشته آماده دریافت گزارش های مردمی است.

وی همچنین از دریافت 600 مورد گزارش مردمی در زمینه تخلفات صنفی از آغاز اجرای طرح نظارتی نوروز امسال تاکنون خبر داد و افزود: از ابتدای اسفند ماه که این طرح آغاز شده با بررسی گزارش های دریافتی 200 واحد متخلف شناسایی و در حال طی مراحل قانونی برای صدور حکم در تعزیرات حکومتی است.