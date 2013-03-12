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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۰۳

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ساختمان شماره 2 ستاد خبری 124 در رشت راه اندازی شد

ساختمان شماره 2 ستاد خبری 124 در رشت راه اندازی شد

رشت – خبرگزاری مهر: با هدف دریافت مناسب تر اخبار و گزارش های مردمی در زمینه تخلفات واحدهای صنفی و غیرصنفی در آستانه فرارسیدن سال نو، ساختمان شماره دو ستاد خبری 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در شهرستان رشت راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  سرپرست اداره مشارکت های مردمی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان ظهر امروز در حاشیه این مراسم گفت: این اقدام در راستای افزایش نظارت ها بر روند عرضه کالا و ارائه خدمات به شهروندان در ایام پایانی سال صورت می گیرد.

علیرضا رهبر افزود: این ساختمان در خیابان تختی رشت طبقه فوقانی فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان واقع شده است.

وی تصریح کرد: شهروندان و مسافران نوروزی می توانند همه روزه تا 25 فروردین ماه سال 92 تا ساعت شش عصر با مراجعه به این ساختمان، گزارش ها و شکایات خود را در زمینه تخلف واحدهای صنعتی ارائه کنند.

سرپرست اداره مشارکت های مردمی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: ساختمان شماره یک ستاد خبری 124 نیز که در بلوار شهید بهشتی روبروی اداره کل تعزیرات حکومتی استان مستقر بوده و همانند گذشته آماده دریافت گزارش های مردمی است.

وی همچنین از دریافت 600 مورد گزارش مردمی در زمینه تخلفات صنفی از آغاز اجرای طرح نظارتی نوروز امسال تاکنون خبر داد و افزود: از ابتدای اسفند ماه که این طرح آغاز شده با بررسی گزارش های دریافتی  200 واحد متخلف شناسایی و در حال طی مراحل قانونی برای صدور حکم در تعزیرات حکومتی است.

کد مطلب 2017172

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