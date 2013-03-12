زنجان 5 هزار جانباز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نیک بخش ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران ،22اسفند را سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نامگذاری کرد و افزود: سال 1358 امام در یک فرمان به یاد ماندنی با توجه به شرایط زمان و پیش بینی امام شاید کسی تصور نمی کرد بنیاد شهید و امور ایثارگران تاسیس گردد و و همین سال رسیدگی به امور شهدا جانبازان و ایثارگران بود.

وی ادامه داد: تا به امروز بنیاد برنامه هایی را قبول کرد و آنچه را قانون بر عهده بنیا د گذاشته انجام داده است امروزه ایثارگران با توجه به ایثارگری که داشته اند و با پی گیری که شد نظام امروزه شاهد ایثارگری در زمینه اجتماعی ورفاهی و اقتصادی و علمی و سیاسی و مدیریتی انجام وظیفه می کنند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثار گران استان زنجان گفت: ما هر چه که داریم از شهدا و ایثارگران داریم و در حال حاضر 34 نخبه ایثارگری دینی و فرهنگی و اقتصادی داریم که در عرصه های مختلف از جمله پزشکی و نانو و حاضر به خدمت رسانی به مردم هستندبا 40 درصدی بودجه امسال نسبت به سال قبل پوشش 100درصدی سال های گذشته را انجام دادیم .

نیک بخش در ادامه افزود:در عرصه های فرهنگی بحث یادواره در استان بیش از 900یادواره از این تعداد 400 یادواره در استان همکاری داشته و در استان هر روز 3 یادواره انجام می گیرد همه ارگان ها دستگاه ها صنفی ها بازار و حتی نهاهای مردمی مساجد مدارس خودشان یادواره می گذارند.

وی تاکید کرد: در بحث تبلیغات شهری بسیاری از تبلیغات تصاویر شهدا دل نوشته ها وصایا در کل استان انجام شده و در بحث دیدارها طرح سپاس بنیاد شهید به خانواده های ایثارگر و جانباز مراجعه می کند.

مدیر کل بنیاد شهید و ایثارگران استان زنجان گفت: امسال بیش از 7500دیدار ازخانواده شهدا و ایثارگر برگزار شده است .

نیک بخش گفت: در این راستا 50 حسینیه شهید در محلات مختلف فعالیت می کنند و آن محل را تحت پوشش خود قرار می دهند و بنیاد در صدد افزایش حسینیه شهید است.

وی یاد آورشد: بنیاد شهید در زمینه اردوهای فرهنگی بیش از 2 هزار ایثارگر را به اردوهای سیاحتی و زیارتی فرستاده است.

مدیر کل بنیاد شهید و ایثار گران استان زنجان افزود: تعداد نسبت به سال قبل بیشتر شده و سه هزار دانشجوی شاهد ایثارگر مشغول به تحصیل در سطح استان داریم و هزار و 500دانش آموز طرح شاهد داریم و هزار و 800دانش آموز غیر شاهد داریم که نسبت به سال گذشته از لحاظ کیفیت و امنیت افزایش داشتیم .

مدیرکل بنیادشهید و امور ایثارگران استان زنجان، گفت: 80 درصد مزار شهدای استان ساماندهی شده‎ و ادامه این طرح از سال 92 با جدیت دنبال می‌شود.

نیک‎بخش با اشاره به روند رضایت‎بخش ساماندهی گلزار شهدا، گفت: در استان زنجان 3 هزار شهید والامقام مدفون هستند که با هدف ساماندهی مزار شهدا، 2400 مزار که 80 درصد این میزان است انجام شده و 600 مزار باقی‌مانده که عمدتاً در نقاط پراکنده و روستاهای دوردست ماست که از ابتدای سال 92 با جدیت صورت خواهد گرفت.