ساخت بزرگترین پارک موزه فرهنگی کشور در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، منصور علی زارعی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: ساخت پارک موزه دفاع مقدس در مازندران با نصب پرچم عاشورایی در حاشیه رودخانه تجن ساری به مساحت بیش از 75 هکتار با مشارکت دستگاه اجرای ومنابع استان در مازندران در دستور کار قرار گرفت.



وی با اشاره به موقیعیت توریستی مازندران گفت: تا برنامه پنجم توسعه بزرگترین مرکز توریستی و فرهنگی در مازندران افتتاح می شود.



مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران به استقرار یادمان دفاع مقدس ماندران در مکان پارک موزه خبر داد و گفت: فرهنگ ایثار و شهادت جبهه های دفاع مقدس را می تواند به نسل جوان آشنا کرد.



زارعی با بیان اینکه تاکنون زیر ساخت های اولیه کار برای احداث پارک موزه انجام شده است، گفت: تاکنون 15 میلیارد تومان برای اجرای مراحل زیرساختی هزینه شده است.



وی با بیان اینکه هشت عرصه مختلف برای احداث پارک موزه دفاع مقدس مازندران تعریف شده است، گفت: این مجموعه با نگاه منحصر به فرد ترویج فرهنگ دفاع مقدس در کنار فعالیت‌های گردشگری با محتوای فرهنگی احداث می شود.



وی افزود: 208 شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس در استان داریم که پیکر این شهدا در 65 نقطه مزار شهدای گمنام است.



زارعی میزان اعتبار مورد نیاز برای احداث پارک موزه دفاع مقدس مازندران را حدود 70 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون 20 درصد کار اجرای این بنای فرهنگی کشور انجام شد.