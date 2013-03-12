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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۳۸

رفيع:

بودجه عمرانی شهرداری گناباد در سال 91 دو برابر بودجه جاری است

بودجه عمرانی شهرداری گناباد در سال 91 دو برابر بودجه جاری است

گناباد - خبرگزاري مهر: نایب رئیس شورای اسلامی شهر گناباد گفت: بودجه عمرانی شهرداری گناباد در سال 91 اندکی بیش از دو برابر بودجه جاری است که عملکردی بسیار مناسب را نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادي رفيع صبح سه شنبه در جلسه شوراي شهر گناباد كه در محل اين شورا برگزار شد اظهار داشت: لایحه متمم بودجه شهرداری گناباد پس از دو جلسه بررسی در شورای اسلامی شهر مورد تایید و تصویب شورا قرار گرفت.

وي افزود: با تلاش صورت گرفته توسط شهردار گناباد و پرسنل شهرداری بودجه پیشنهادی سال 91شهرداری که در سال گذشته پیشنهاد و تصویب گردیده بود محقق گردید.

وی ادامه داد: لایحه متمم پیشنهادی افزایشی است که نشان دهنده تلاش موثر مجموعه شهرداری در سال جاری می باشد و مبین این نکته مهم است که بودجه پروژه های مصوب شهرداری برای سال جاری، تامین گردیده و از این جهت پروژه های سطح شهر دچار کمبود منابع نشده اند.

رفيع تصريح كرد: جمع مبلغ پیشنهادی در لایحه متمم بودجه سال 91 شهرداری گناباد 67 ميليارد و 791 ميليون ریال مي باشد.

وي افزود: جمع بودجه عمرانی در این لایحه 45 ميليارد و 282 ميليون ريال و جمع بودجه جاری شهرداری 22 ميليارد و 509 ميليون ريال است.

رفيع گفت: بودجه عمرانی شهرداری گناباد در سال 91 اندکی بیش از دو برابر بودجه جاری است که عملکردی بسیار مناسب را نشان می دهد و از این حیث شهرداری گناباد در قیاس با شهرداریهای همتراز عملکردی مطلوب داشته است.

کد مطلب 2017183

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