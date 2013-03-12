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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۰۷

منتظری:

تشکیل پرونده برای دو کارگاه تولیدی متخلف در آستانه اشرفیه و لاهیجان

تشکیل پرونده برای دو کارگاه تولیدی متخلف در آستانه اشرفیه و لاهیجان

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از تشکیل پرونده تقلب برای دو کارگاه تولیدی متخلف در شهرستان های آستانه اشرفیه و لاهیجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری ظهر امروز در حاشیه بازدید از برخی از واحدهای صنفی استان افزود: طی بازرسی های انجام گرفته از بنگاه های اقتصادی شهرستان آستانه اشرفیه مشخص شد یک کارگاه تولید رنگ که فاقد پروانه بهره برداری نیز بوده است، اقدام به تولید و عرضه رنگ های تقلبی می کند.

وی اظهارداشت: با توجه به این مسئله و نیز کشف کالای قاچاق در این کارگاه تولیدی پرونده تخلف به ارزش بیش از یک میلیارد ریال برای واحد مزبور به اتهام تقلب، نگهداری کالای قاچاق و عدم دارا بودن پروانه بهره برداری تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: در اقدامی دیگر در لاهیجان بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان در راستای بازرسی از یک واحد تولید ماشین آلات صنعتی موفق به کشف تقلب در این واحد شده و واحد مزبور با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شد. 

وی افزود: این تقلب شامل بروز مشکل در کیفیت برخی ماشین آلات تولیدی این شرکت بوده و ارزش ریالی پرونده تخلف متشکله برای آن افزون بر 754 میلیون ریال است.

منتظری همچنین یادآورشد: کشف این تخلف براساس گزارش های دریافتی ستاد خبری 124 این اداره بوده و شهروندان می توانند با ارائه گزارش های خود از تخلفات بنگاه های اقتصادی مسئولان امر را در کنترل بیشتر فعالیت این بنگاه ها یاری کنند.

کد مطلب 2017189

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