افشای جنایتی دیگر در برمه/ پلیس برای سرکوب معترضین به فسفر سفید متوسل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، بر اساس یک گزارش رسمی ، پلیس میانمار در جریان سرکوب تظاهرات سال گذشته در برمه که 108 نفر در آن کشته شدند، از بمب های دودی که شامل فسفر بوده استفاده کرده است.

در این گزارش آمده ، پروژه استفاده از بمب های فسفری مرتبط با دولت چین عنوان شده که خشونت بارترین اقدام دولتی علیه معترضین از زمان روی کار آمدن تان شین از مارس 2011 تاکنون است.

معترضین اعلام کردند که سرمایه گذاری مشترک شرکت معدنی "وان بائو" چین و ارتش برمه مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و بهداشتی را ایجاد می کند و به همین منظور برای نشان دادن اعتراض خود به خیابانها آمدند که با سرکوب نیروهای دولتی مواجه شدند.

همچنین ماه گذشته بر اساس گزارش گروههای حقوق بشری پلیس برمه برای متفرق کردن معترضین از فسفر سفید استفاده کرده که چنین مواردی تنها در جنگ برای ایجاد دود در فضا قابل استفاده است.

نهادهای حقوق بشری پیشتر نیز با اشاره به کشتار 20 هزار مسلمان میانماری در طی سال های اخیر توسط شبه نظامیان افراطی بودایی با حمایت ارتش این کشور، آن را با نسل کشی سال 1994 در رواندا مقایسه کرده و نسل کشی مسلمانان بویژه جنایت علیه کودکان مسلمان در برمه را ناشی از سکوت غرب و عدم واکنش جدی جامعه بین المللی معرفی کردند.