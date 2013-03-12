دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر ، حسن بالاگر امروز سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی فرمانداری اهر گفت: تمهیدات لازم در پارکینگ بزرگ ورودی دانشگاه فراهم شده تا مسافران عزیز بتوانند در ایام نوروز در این مکان نسبت به استقرار چادر اقدام نمایند.

وی، گفت: مسجد بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر نیز که به عنوان بزرگترین مسجد دانشگاهی شمالغرب کشور امسال افتتاح شده همراه با وضوخانه و سرویس های بهداشتی و سایر امکانات در طول ایام نوروز در ورودی شهرستان اهر آماده برای ادای فریضه نماز مسافران و گردشگران نوروزی است.

عضو هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های ادارات شهرستان اهر همچنین از چاپ نقشه راهنمای گردشگری شهرستان اهر همراه با جاذبه های تاریخی و آثار گردشگری داخل و خارج شهرستان و مکان های مورد نیاز گردشگران در این نقشه توسط این دانشگاه خبر داد و افزود: این نقشه های راهنما در ورودی های شهر اهر و مقابل دانشگاه در اختیار مسافران و گردشگران داخلی و خارجی قرار می گیرد.

وی، به جاذبه های گردشگری شهرستان اهر و آثار تاریخی منحصر به فرد آن اشاره کرد و بقعه شیخ شهاب الدین اهری، بازار تاریخی اهر، مسجد جامع، خانه دکتر قاسم اهری، کاروانسرای شاه عباسی گویجه بئل، قلعه پشتاب، نقدوز و موزه ادب و عرفان که در محل بقعه شیخ شهاب الدین به عنوان تنها موزه ادب و عرفان آذربایجان شرقی اشاره کرد و اظهار امیدواری نمود گردشگران نوروزی با حضور در این مناطق از جاذبه های گردشگری شهرستان دیدن نمایند.

مسئول کمیته خبری ستاد تسهیلات نوروزی همچنین گفت: با تمهیدات و هماهنگی ستاد مدیریت بحران و فرمانداری اهر اکثر روستاهای مناطق زلزله زده که در زلزله اخیر بازسازی شده اند در مسیر جاده اهر- ورزقان و اهر – تبریز آماده بازدید مسافران نوروزی و گردشگران داخلی و خارجی است.

