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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۲۳

با انتخاب اعضای هیئت مدیره/

محمود صادقی رئیس هیئت‌مدیره انجمن عکاسان بوشهر شد

محمود صادقی رئیس هیئت‌مدیره انجمن عکاسان بوشهر شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: با انتخاب اعضای هیئت مدیره، محمود صادقی رئیس هیئت‌مدیره انجمن عکاسان بوشهر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست اعضای هیئت مدیره انجمن عکاسان استان بوشهر با موضوع تقسیم وظایف در مسجد امام حسن مجتبی (ع) برگزار شد.

در این نشست در مورد نحوه کارها، تعیین جلسات، چگونگی ارائه گزارش، طراحی آرم و سربرگ انجمن، ساخت مهر، نحوه تشکیلات اداری، ارائه گزارش کار به مجمع عمومی و تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

پس از آن در بین اعضای هیئت مدیره رای‌گیری به عمل آمد که در پایان محمود صادقی به عنوان رئیس هیئت مدیره، حجت‌الاسلام سیدنعمت‌الله رکنی به عنوان نائب رئیس، رضایاری منفرد به‌عنوان منشی و مهدی جهان افروزیان و محمدجنگی به‌عنوان بازرس انتخاب شدند.

بعد از رای‌گیری مقرر شد که حسابی مشترک با نام سه نفر از اعضای هیئت مدیره افتتاح و برداشت از آن حساب با امضای حداقل دو نفر و ممهور به مهر انجمن پس از ثبت فرایند مالی اقدام کنند.

کد مطلب 2017203

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