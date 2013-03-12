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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۰۲

کلاهبرداری میلیونی در پوشش اجاره خانه در مرخصی از زندان

کلاهبرداری میلیونی در پوشش اجاره خانه در مرخصی از زندان

مرد تبهکار پس از مرخصی از زندان با تشکیل باندی ، کلاهبرداری در پوشش اجاره خانه را از سر گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سه شاکي 16 بهمن امسال با مراجعه به کلانتري 123 نیاوران اعلام داشتند که فردي که خود را امير غلامعلي پور معرفي کرده ، یک واحد آپارتمانی در منطقه فرمانیه ـ خیابان اندرزگو  را به صورت مشترک به هر سه نفر آنها اجاره داده و از هر کدام از آنها مبلغ 60 میلیون تومان دريافت و پس از آن متواری شده است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "کلاهبرداری" و به دستور شعبه نهم بازپرسی دادسرای ناحیه یک تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با ارجاع پرونده به پایگاه یکم پلیس آگاهی ، کارآگاهان در بررسی اظهارات مالباختگان دریافتند که  پس از انتشار آگهی رهن یک واحد آپارتمانی در منطقه فرمانیه با قیمت و شرایط مناسب در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ، مالباختگان به بنگاهی در همان منطقه مراجعه و با فردی به نام "امیر غلامعلی پور" به عنوان مالک آپارتمان آشنا شده اند. سرانجام پس از بازدید خانه و توافق بر سر قیمت رهن منزل اقدام به تنظیم قراراد اجاره آپارتمان با شرایط رهن کامل کرده و هر کدام ، یک فقره چک تضمینی به تاریخ روز تنظیم و به این فرد تحویل داده اند .

مالک حقیقی آپارتمان نیز پس از شناسایی و حضور در پلیس آگاهی عنوان داشت که منزل خود را به شخصی به نام امیر غلامعلی پور به مدت 6 ماه ، با شرایط 10 میلیون تومان پول ودیعه و پرداخته اجاره ماهیانه به مبلغ یک میلیون تومان اجاره داده است .

با توجه به اطلاعات به دست آمده در خصوص هویت امیر غلامعلی پور ، بلافاصله کارآگاهان نسبت به شناسایی این فرد اقدام کرده و اطلاع پیدا کردند که اسناد و مدارک شناسایی وی ، در مرداد ماه سال جاری از داخل خودرو شخصی اش به سرقت رفته است .

در ادامه تحقیقات ، کارآگاهان پایگاه یکم پلیسی آگاهی با توجه به شیوه و شگرد استفاده شده در کلاهبرداری ، اقدام به چهره نگاری تصویر متهم پرونده و همچنین بررسی بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار کردند .

همزمان با این اقدامات ، با توجه به اینکه هر کدام از مالباختگان قسمتی و یا تمامی مبلغ 60 میلیون تومان وجه پرداختی برای رهن خانه را به صورت چک تضمینی به متهم پرداخت کرده بودند ، کارآگاهان با شناسایی شعبات مختلف بانکی در مناطق مختلف تهرانپارس ، بازار تهران و .... به بررسی تصاویر دوربین های مداربسته پرداخته و متوجه شدند که افراد دیگری نیز با متهم اصلی پرونده همکاری دارند که نسبت به نقد کردن چک های بانکی اقدام کرده اند .

در ادامه رسیدگی به پرونده ، کارآگاهان موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه کلاهبردای به نام "فریدون . ک" 37 ساله  شدند که دارای هفت سابقه دستگیری به اتهام کلاهبرداری است . با شناسایی هویت دقیق متهم اصلی پرونده ، کارآگاهان در ادامه تحقیقات پی بردند که "فریدون . ک" پس از آخرین دستگیری از سوی پلیس آگاهی و پس از طی مدتی از دوران محکومیت خود ، با گرفتن مرخصی و در سال جاری از زندان خارج شده که بررسی سوابق موجود و شناسایی متهم از سوی مالباختگان نشان داد که "فریدون . ک" بلافاصله پس از آزادی از زندان ، دوباره اقدامات مجرمانه خود در زمینه کلاهبرداری را آغاز کرده است .

با شناسایی هویت دقیق "فریدون . ک" ، کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی در سلسله اقدامات پلیسی خود موفق به شناسایی مخفیگاه وی در منطقه صادقیه شدند. هنگام تردد متهم با خودرو زانتیا و در حالیکه قصد داشت تا با درگیری از محل متواری شود ، وی را شامگاه 25 بهمن دستگیر و به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند .
با دستگیری متهم و مواجهه حضوری متهم با مالباختگان و شناسایی دقیق وی از سوی شکات پرونده ، وی به ناچار لب به اعتراف گشود و در اظهارات خود اسامی دیگر همدستان و اعضای گروه کلاهبرداری را معرفی کرد .

با معرفی هویت چهار عضو دیگر گروه به اسامی "غلامرضا . م" 50 ساله ، "شاهین . م" 25 ساله ، "پیمان . م" 30 ساله و "کامران . الف" 32 ساله و شناسایی مخفیگاه آنها در مناطق مختلف صادقیه ، سعادت آباد ، تهرانسر و پونک ، کاراگاهان با دستور قضایی و پیش از اطلاع متهمان از دستگیری کامران ، هر چهار نفر آنها را دستگیر و به پایگاه یکم پلیس آگاهی منتقل کردند .

سرهنگ کارآگاه رحیم  فرزام ، رئیس پایگاه یکم  پلیس آگاهی تهران بزرگ ، در ادامه اعلام این خبر با اشاره به احتمال شناسایی تعداد دیگری از مالباختگان گفت : " متهمان پرونده در تحقیقات به عمل آمده ، علاوه بر اعتراف صریح به کلاهبرداری از سه مالباخته در مناطق سعادت آباد و فرمانیه ، به کلاهبرداری های مشابه در منطقه شهرری نیز اعتراف داشته اند که تحقیقات تکمیلی برای شناسایی دیگر جرایم ارتکابی و مالباختگان احتمالی در دستور کار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است .به همین خاطر در ادامه رسیدگی به این پرونده ، دستور انتشار تصاویر متهمان از سوی مقام قضایی صادر شده است که از تمام شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصاویر متهمان شدند دعوت می شود تا برای پیگیری شکایات خود به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در تجریش ـ سه راه یاسر مراجعه کنند .

کد مطلب 2017207

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