شکستن حریم معنوی حرم حضرت معصومه(س) در روز 22 بهمن جای تاسف دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کرم رضا پیریایی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری که در استانداری قم برگزار شد بیان کرد: لازم است همه مدیران استانی برای سال 92 برنامه ریزی لازم را داشته باشند زیرا مسئولان با برنامه ای روشن و نگاه به آینده می توانند پیشرفت های روزافزون را رقم بزنند.
وی گفت: باید مسئولان در روزهای پایانی سال محاسبه کنند که از این شرایط و منابع و هر آنچه در اختیارشان قرار داشته است به خوبی استفاده و یا اینکه تفریط کرده اند.
استاندار قم بیان کرد: در نظام جمهوری اسلامی باید همه اقدامات با پیروی از ولایت فقیه انجام گیرد.
وی گفت: در استان قم با توجه به تلاش های مجموعه های اجرایی، قضایی و نمایندگان و مجموعه شوراها توانستیم پیشرفت های بسیاری را در سطح برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشیم.
پیریایی ضمن تقدیر از حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن افزود: باید از اقدام افرادی که در روز 22 بهمن حریم معنوی را با حرکات زشت خود و پرتاب مهر و کفش شکستند ابراز تاسف کرد.
وی در خصوص لزوم توجه به تبلیغات شهری افزود: با توجه به نزدیکی یوم الله 12 فروردین، ایام فاطمیه و یوم الله 15 خرداد توجه به تبلیغات شهری در این خصوص امری ضروری است.
استاندار قم بیان کرد: مجموعه سازمان ها و ادارات کل در یک برنامه دقیق و منظم همکاری خوبی با دیوان محاسبات و سازمان های بازرسی داشته اند که این همکاری ها در چوب ساختار نظام است.
وی در پایان گفت: تعزیرات قم در بعد نظارت در تنظیم بازار رتبه نخست را در کشور کسب کرده است که جای تقدیر دارد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم از شکستن حریم معنوی حرم حضرت معصومه(س) در روز 22 بهمن ابراز تاسف کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، کرم رضا پیریایی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری که در استانداری قم برگزار شد بیان کرد: لازم است همه مدیران استانی برای سال 92 برنامه ریزی لازم را داشته باشند زیرا مسئولان با برنامه ای روشن و نگاه به آینده می توانند پیشرفت های روزافزون را رقم بزنند.
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